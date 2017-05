Gabriela Firea, prima reactie dupa blocarea traficului la intrarea in Bucuresti: Implementarea proiectului benzii unice va fi reluata dupa inceperea vacantei scolare

"Urmare a testului realizat în această dimineață au fost identificate punctele nevralgice ale benzii unice pentru circulația transportului public, iar proiectul va fi impl ementat imediat după încheierea cursurilor școlare", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Capitalei.





"Am solicitat tuturor institutiilor implicate in proiectul benzii unice ca demararea acestuia sa se faca intr-o perioada in care traficul este mai redus, respectiv imediat ce incepe vacanta elevilor. Pana atunci, vor fi luate toate masurile complementare care sa asigure eficienta acestui proiect, si ma refer atat la componenta de informare a populatiei cat si la suplimentarea efectivelor de politisti locali si de la circulatie in intersectii. De asemenea, RATB va spori numarul de autobuze care circula pe liniile care vor beneficia de acest culoar si va infiinta noi linii preorasenesti care sa preia o parte dintre navetistii care vin zilnic in Bucuresti. Chiar daca pentru ca efectele pozitive sa fie vizibile e nevoie de o perioada de acomodare, acest proiect, coroborat cu innoirea si suplimentarea parcului auto al RATB si cu extinderea sistemului de semaforizare inteligenta, reprezinta solutia pentru descongestionarea traficului in Bucuresti. Studiile de mobilitate arata clar ca implementarea benzilor unice genereaza o crestere cu 20% a vitezei de deplasare a autobuzelor si o diminuare cu pana la 25% a timpilor de asteptare in statii, iar costurile de operare ale RATB se diminueaza semnificativ", a declarat Gabriela Firea.Primarul General a solicitat Directiilor din cadrul Primariei Capitalei, ca masura provizorie, sa identifice terenuri la intrarile in Capitala, (la capatul tramvaiului 21 si in zona Baneasa) unde cetatenii din Ilfov, care lucreaza in Bucuresti, sa-si poata lasa masinile pentru a folosi mijloacele de transport in comun. Aceasta masura se va lua pana in momentul in care se construiesc parcarile de tip park & ride.Totodata, Primaria Capitalei va semna contracte de asociere referitor la transportul public in comun cu Primariile Corbeanca, Snagov, Balotesti si Gruiu, astfel incat cetatenii din aceste localitati sa beneficieze de liniile RATB.O parte din intersectiile unde politistii rutieri si locali vor dirija traficul sunt:- Sos Bucuresti-Ploiesti cu str. Ion Ionescu de la Brad- Bd. Aerogarii cu bd. Ficusului- Sos Gheorghe Ionescu Sisesti cu Ion Ionescu de la Brad- str. Constinatin Dobrogeanu Gherea cu sos. Bucuresti-Ploiesti- Piata Presei LibereBenzile unice vor fi implementate pe urmatoarele artere:- Soseaua Bucuresti - Ploiesti- sos. Kiseleff pana la Arcul de Triumf (pe ambele sensuri)- bd. Constantin Prezan (pe ambele sensuri)- Calea Dorobanti ¬ intre Piata Dorobanti si bd. Dacia (pe ambele sensuri)- Calea Dorobanti (sensul spre centru) intre bd. Dacia si Piata Lahovari- Str. George Enescu ¬ intre Piata Lahovari si bd. Magheru- Bd. Magheru (sens spre periferie) intre C.A. Rosetti si Piata Romana- Bd. Magheru (sens spre centru) intre Piata Romana si str. George EnescuReamintim ca in acest moment, in Capitala, exista benzi de circulatie destinate transportului public pe urmatoarele artere:- B-dul Mihail Kogalniceanu ¬ b-dul Regina Elisabeta,- Splaiul Independentei, portiunile dintre sos. Cotroceni si bd.Eroilor si din dreptul Centrului Istoric,- B-dul Unirii, intre Piata Unirii si Piata Alba Iulia,- Calea Dorobanti, intre b-dul Dacia si Sos. Stefan cel Mare,- B-dul Dacia, intre calea Dorobanti si Str. Icoanei,- Calea Grivitei, intre Piata Mures si str. Caraiman, pe sensul Gara de Nord,- B-dul Maresal Constantin Prezan, intre Piata Arcul de Triumf si piata Charles de Gaulle.