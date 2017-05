Primaria sectorului 4 a organizat o dezbatere publica referitor la oportunitatea construirii unei parcari pe 2,3 hectare din spatiul verde de langa Palatul Copiilor, pe care trebuia sa se amenajeze un parc

Dezbaterea publica a avut loc insa dupa ce Consiliul local a aprobat deja realizarea parcarii. In plus, aceasta a fost programata la ora 13.00, cand majoritatea oamenilor sunt la munca.Reprezentantii primariei au motivat ca este nevoie sa se construiasca o parcare pe cele 2,3 hectare de spatiu verde deoarece in zona este un deficit de locuri de parcare, iar spatiul verde este in paragina. Asta desi era tot treaba autoritatilor, Primaria Capitalei si de anul trecut Primaria sector 4, sa faca curat acolo si sa amenajeze un parc.Deputatul Nicusor Dan, dar si grupul consilierilor USR din Consiliul local 4 au aparat spatiul verde si au propus amenajarea unor parcari pe alte terenuri libere pe care Primaria Capitalei le-ar detine in zona. Parerile cetatenilor au fost impartite."In acest cartier sunt mii de masini care nu au unde sa fie pozitionate si din acest motiv apar doua probleme deosebite: o problema legata de poluare, pentru ca, daca o masina circula zece minute cautand un loc de parcare, dioxidul de carbon pe care il emite este unul intr-o cantitate extrem de mare si, pe de alta parte, tensiunea si starile conflictuale care sunt generate intre cetateni din cauza lipsei acute de locuri de parcare", a declarat primarul sectorului 4, Daniel Baluta."Totalul locurilor de parcare la nivelul sectorului 4 este de 42.818. Total masini inregistrate la nivelul sectorului 4 sunt 118.500. Total locuri de parcare in zona Tineretului sunt 2.750, iar autoturisme inregistrate in zona Tineretului sunt 11.790. Facand o medie, ar fi nevoie de 5.000 de locuri de parcare doar pe aceasta zona. Solicitarile din aceasta zona depasesc 3.000 de locuri de parcare. Angajarea locurilor de parcare in aceasta locatie, sistematizarea zonei Tineretului si amenajarea de sensuri unice, este singura modalitate de a rezolva necesitatile cetatenilor", a explicat Cristian Pasla, sef Serviciu Parcari sector 4.In ceea ce priveste legalitatea proiectului, arhitectul sef al sectorului 4, Calin Alexandrescu, a declarat ca se respecta legea."Discutam despre amenajarea unei parcari de 23.000 mp care va genera un numar de 755 locuri de parcare. Discutam despre 250 noi arbori plantati. Incadrarea urbanistica a acestui teren este in zona v1a care permite functiunea de parcaje, astfel incat nu este nevoie de nicio schimbare de destinatie a terenului. Ne incadram in functiunile permise. Ca indicatori urbanistici trebuie mentionat ca acest teren de 23.000 mp face parte dintr-un teren mai mare, aferent parcului Lumea Copiilor, care are circa 289.000 mp, astfel incat ne situam sub limita de 10%. Mai mult, procentul de ocupare al terenului raportat la nivelul intregului parc este sub 15%, sub ceea ce avem ca indicator maxim in zona v1a", a declarat Calin Alexandrescu, arhitect-sef sector 4.Si grupul PSD din Consiliul local sustine amenajarea parcarii pe spatiul verde."Eu stau in acest cartier de 30 de ani. Aici nu a fost niciodata un parc. Uitati-va in spatele meu, daca d-voastra vi se pare ca seamana cu un parc, inseamna ca avem parerei putin diferite. Sa mergem in spatele blocurilor, sa vedem cum se parcheaza. Daca aveti copii mici, incercati aceasta experienta, sa faceti slalom cu caruciorul printre masini. Aici tot timpul a fost o groapa de gunoi. Nicio administratie pana acum nu s-a ocupat de acest loc. Ca facem parcari nu este bine, ca nu facem, nu este bine. Nu spun ca este cea mai stralucita ideea de a face parcari, insa 89% din cetatenii sectorul 4, cei care ne-au votat, sunt interesati de locuri de parcare. Pana acum ceva ani, aici a fost un poligon auto, o mizerie de neimaginat, asa cum vedeti acum. Parerea mea si a colegilor mei este ca acest loc se preteaza foarte bine unei parcari, mai ales ca aceasta parcare va fi eco si va avea peste 200 de arbori plantati", a declarat Barbalau Cosmin, lider de grup PSD."Stau la Piata Norilor, doar aici am stat in Bucuresti, aici voi ramane pana la pensionare. Stimati colegi, ne-am indepartat atat de mult de lucrul pe care trebuie sa-l facem aici incat este infricosator. Insist ca oamenii sa fie pusi pe primul loc. Astazi realitatea este urmatoarea: gandacii din Delta Vacaresti sunt mai protejati decat noi, locuitorii acestui cartier. Se tipa mai mult pentru niste vidre decat pentru noi care stam aici si ne crestem copiii. Ce avem noi de facut ca si consilieri locali? Sa rezolvam problemele oamenilor. Sigur ca iubim natura, ca nu suntem nebuni, in schimb doamnelor si domnilor, in Tineretului nu suferim de spatii verzi, noi avem norocul sa avem trei parcuri mari in zona noastra: Tineretului, Carol si Lumea copiilor. Noi nu suferim de spatii verzi. In alte cartiere din sector exista o suferinta pe aceasta tema. Noi suferim ca nu avem unde sa ne parcam masinile, ca nu avem loc pe trotuare sa mergem cu carucioarele, suferim ca ne-am inrait vecinii intre noi si ne certam pe locuri de parcare. Am ajuns sa ne certam, oameni care ne cunoastem de zeci de ani pentru un nenorocit de loc de parcare. Vrem sa respectam legea, sa primim amenzi daca parcam pe trotuar, dar intai sa cream premiza ca oamenii sa respecte legile, iar apoi sa-i amendam daca nu o fac", a declarat Ioan Gaf-Deac.De cealata parte, Nicusor Dan, deputat USR, a declarat ca este ilegal sa se construiasca o parcare pe aproape jumatate din cele 5 hectare de spatiu verde, pe care Primaria Capitalei le-a dat Primariei sector 4 sa le amenajeze ca parc."Aceasta dezbatere trebuia organizata la o ora la care oamenii nu muncesc, de exemplu ora 18.00. In felul acesta am fi putut sa avem mai multi oameni din blocurile la care ne referim. Pe chestiunea de legalitate, ce a spus domnul arhitect-sef este incorect. Printr-o hotarare judecatoreasca care este obligatorie pentru toata lumea, Curtea de Apel Bucuresti a spus ca acel calcul de 10% sau 15% se raporteaza la parcela, nu la suprafata intregului parc. A spus de asemenea ca parcarea nu este spatiu verde. Deci d-voastra, cu alei si cu tot ce doriti sa amenajati, nu trebuie sa depasiti 10%, ori d-voastra mergeti catre 50%. Asta este vadit ilegal si orice instanta ne va da dreptate. Acest proiect nu are nicio sansa sa fie legal. Apoi, d-voastra aici sunteti administratori. Cel care drept de proprietate aici este Consiliul General al Municipiului Bucuresti. CGMB, cand v-a dat dreptul de administrare, v-a pus o conditie, sa pastrati functiunea de spatiu vrede, iar schimbarea destinatiei atrage dupa sine pierderea dreptului de administrare. In ceea ce priveste oportunitatea, este o falsa dezbatere intre parc si parcare. Imi pare rau sa o spun, este o atitudine manipulatoare faptul ca de cateva saptamani au inceput sa se dea amenzi oamenilor care parcheaza de atatia ani de partea cealalta a bulevardului. Este hai sa-i inraim pe oameni impotriva spatiilor verzi. Mai intai dam amenzi, iar apoi venim cu solutia, hai sa facem parcari in parc. Nu este corect. Daca vrem o solutie alternativa, hai sa gasim solutii alternative, sa facem parcari in spic si pe partea cealalta a bulevardului, hai sa facem parcari in spic acolo unde colegii mei au indentificat si vom fi de acord", a declarat Nicusor Dan.Dan Trifu, vicepresedintele fundatiei Ecocivica, care a luptat pentru salvarea acestui spatiu verde pe vremea cand Primaria Capitalei l-a concesionat unei firme sa construiasca un aqua parc acolo, a declarat ca va lupta si de aceasta data pentru salvarea parcului."In urma cu 20 de ani am inceput lupta pentru terenul si parcul pe care-l vedeti aici, inclusiv pentru parcul Lumea copiilor. Acum 20 de ani, cand se dorea construirea unui campus universitar aici. Stiti ce am facut atunci? Stateam si ma uitam pe geam la bucatarie, ca stau si eu tot in Tineretului, si a venit o macara si a inceput sa scoata niste arbori enormi. Stiti ce am facut? Ce ar trebui sa faceti si d-voastra. M-am ridicat si m-am dus la respectivul si l-am intrebat ce face. In momentul acela au inceput procesele care nici acum nu s-au terminat. Singura noastra multumire este ca am inceput sa castigam toate procesele.", a declarat Dan Trifu."D-voastra si nici eu nu suntem posesorii adevarului absolut. Ati facut o tirada absolut naucitoare. Simt in ficat cuvintele d-voastra. Sunteti polivalent, sunteti ecologist, medic, inginer, sunteti multilateral dezvoltat. In cincinalul acesta o sa atingem noi si noi culmi ale dezvoltarii.", a declarat Baluta.In cadrul dezbaterii li s-a permis si catorva cetateni sa-si eprime punctul de vedere. Acestia au fost in principal pentru amenajarea parcarii."Locuiesc chiar in blocul de vizavi. Chiar daca mai devreme am fost amendat, nu consider ca a fost o actiune premeditata pentru parcare. Imi pare rau de domnii de la USR care intotdeauna sunt impotriva. Dar cand acest teren era al primariei Capitalei, de 27 de ani, ce s-a facut pe el? Eu locuiesc aici din 1995. In martie cand s-a adus toata zapada aici si era mizerie si am inceput sa fac poze, ca au adus si gunoi, ce au facut? Sunt si boschetari, unii chiar agresivi. Eu sunt pentru parcare, sa se faca, apoi sa ne amendati daca nu parcam acolo", a declarat unul dintre cetatenii care au luat cuvantul.Totusi, pe retele de socializare zeci de cetateni s-au declarat impotriva construirii parcarii pe spatiul verde.