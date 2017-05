Bucurestiul are 228 de zone unde zgomotul depaseste limita stabilita de legislatia in vigoare. Ce urmari are acest lucru asupra sanatatii si ce masuri va lua primaria pentru reducerea poluarii fonice

dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public;

extinderea benzilor unice pentru transport public;

dezvoltarea sistemului de management inteligent al traficului, sistem de monitorizare video, sistem de monitorizare a transportului public, sistem de informare a calatorilor, sistem de control pentru restrictionarea accesului in diferite zone ale orasului;

realizarea unei retele de piste pentru biciclete;

cresterea numarului de parcari de resedinta, in special cele in sistem supraetajat, subterane si supraterane;

amenajarea de parcari Park & ride;

prioritizarea circulatiei pietonale in zona centrala prin largirea trotuarelor si amenajarea spatiilor publice;

continuarea programului de anvelopare a locuintelor.

"In municipiul Bucuresti au fost identificate 228 de zone de conflict, acolo unde nivelul de zgomot depaseste valorile admise de legislatia in vigoare pentru indicatorii nivelului de zgomot de 70 db in regim diurn si 60 db in regim nocturn. Astfel se estimeaza ca sunt afectate 54.401 de persoane", se arata in documentele citate.Mai exact, in Bucuresti sunt 394 strazi care depasesc pe timpul zilei pragul de 70 decibeli. Printre acestea se numara: B-dul 1 Decembrie, B-dul 1 Mai, B-dul Aerogarii, B-dul Aviatorilor, B-dul Banu Manta, B-dul Burebista, B-dul Chisinau, B-dul Constantin Brancoveanu, B-dul Constantin Prezan, B-dul Dacia, B-dul Decebal, B-dul Dinicu Golescu, B-dul Expozitiei, B-dul Ferdinand I, B-dul Geniului, B-dul George Cosbuc, B-dul Ghencea, B-dul I.C. Bratianu, B-dul Iancu de Hunedoara, B-dul Iuliu Maniu, B-dul Lascar Catargiu, B-dul Nicolae Balcescu, B-dul Natiunile Unite, B-dul Regia Maria, B-dul Tineretului, B-dul Unirii.Pe timpul noptii, limita maxima stabilita prin lege, restectiv 6o db, este depasita pe 490 strazi. Printre acestea se numara: B-dul 1 Decembrie, B-dul 1 Mai, B-dul Aerogarii, B-dul Aviatorilor, B-dul Banu Manta, B-dul Burebista, B-dul Chisinau, B-dul Constantin Brancoveanu, B-dul Constantin Prezan, B-dul Dacia, B-dul Decebal, B-dul Dinicu Golescu, B-dul Expozitiei, B-dul Ferdinand I, B-dul Geniului, B-dul George Cosbuc, B-dul Ghencea, B-dul I.C. Bratianu, B-dul Iancu de Hunedoara, B-dul Iuliu Maniu, B-dul Lascar Catargiu, B-dul Nicolae Balcescu, B-dul Natiunile Unite, B-dul Regia Maria, B-dul Tineretului, B-dul Unirii.Pentru reducerea zgomotului din aceste zone, in planul de actiune s-au stabilit 2 solutii :- pentru strazile principale - fluidizarea circulatiei cu ajutorul sistemului de semaforizare sincronizata ;- pentru strazile secundare - reducerea vitezei cu montarea indicatoarelor si limitatoarelor de viteza."Zgomotul produs de traficul rutier este cea mai importanta sursa a poluarii fonice din Bucuresti si a neplacerilor cauzate de aceasta. (…) Strazile au o capacitate redusa, iar numarul mare de vehicule genereaza niveluri ridicate de zgomot. S-au luat in considerare 5712 strazi”, se arata in documentul citat.Pe langa aceste zone critice, in harta de zgomot privind traficul rutier s-au identificat 2721 de strazi care ating valorile tinta maxim permise de 65 db pe timp de zi, respectiv de 50 db pe timp de noapte, care se considera ca ar fi cu impact semnificativ asupra populatiei, potrivit sursei citate."Exista un numar de 3813 cladiri care sunt localizate in areale care depasesc limita de 65 db pe timp de zi, 1988 cladiri localizate in areale care depasesc limita de 70 db pe zi si 44 de cladiri care se afla in areale ce depasesc limita de 75 db", se arata in documentele citate.In urmatorii 5 ani, pentru protejarea populatiei expuse la zgomotul datorat traficului rutier, Primaria Capitalei doreste implementarea urmatoarelor masuri:In plus se doreste instituirea a 3 zone linistite cu o suprafata minima de 4,5 hectare si valoarea maxima permisa de zgomot de 55 db. Acestea vor fi instituite in interiorul Parcului Carol I, Tineretului si Parcul Natural Vacaresti.Printre problemele generate de existenţa zgomotului se numara: disconfortul, ingreunarea conversaţiei, dificultatea sau incapacitatea de a dormi, hipoacuzia (cauzata prin expunerea prelungita la nivele de peste 75dB sau prin acumularea de oboseala auditiva fara suficient timp de recuperare), stresul.