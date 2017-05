Bucuresti: 24 de strazi au fost transmise din administrarea Primariei sector 3 in administrarea Primariei Capitalei. Acestea necesita lucrari de asfaltare

Ultimele lucrari de asfaltare pe aceste strazi au fost efectuate in perioada 2005 - 2007.Potrivit expunerii de motive, semnata de primarul general Gabriela Firea, solicitarea a venit din partea primariei de sector, Primaria sectorului 3 motivand ca acestea se afla in zone protejate si ca autorizatia pentru lucrari de asfaltare trebuie emisa de Primaria Capitalei, ceea ce creaza intarzieri."Din cauza amplasarii acestor strazi in zone protejate, certificatele de urbanism si autorizatiile de construire se obtin de la Primaria Municipiului Bucuresti, fapt care poate conduce la intarzieri in demararea lucrarilor de reparatii, in conditiile in care sunt inregistrate numeroase sesizari", se arata in proiectul de hotarare.