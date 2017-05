Primaria Capitalei a crescut amenzile pentru nerespectarea normelor de salubritate: sanctiuni de pana la 5.000 lei pentru aruncarea resturilor de tigara si a gunoiului pe domeniul public

Amenda de la 200 la 500 lei pentru personele fizice si juridice care:

Amenda de la 500 la 2000 lei pentru personele fizice si juridice care:

Amenda de la 2000 la 5000 lei pentru personele fizice si juridice care:

"Peste tot in lumea civilizata aruncarea gunoiului in locuri nepermise e o problema si peste tot se discuta de cresterea amenzilor. Am decis sa facem acelasi lucru, respectiv sa majoram substantial amenzile pentru nerespectarea normelor de salubritate, cele mai mici amenzi urmand sa fie cuprinse intre 200 si 500 de lei, iar cele mai mari intre 2.000 si 5.000 de lei, atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice. Principalul rol al acestor amenzi nu este cel de prevenire a unor astfel de fapte, ceea ce va avea consecinte directe asupra starii de curatenie a orasului", a declarat primarul general Gabriela Firea.La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta de joi, un proiect de hotarare prin care se modifica si completeaza prevederile din Hotararea C.G.M.B. nr. 120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului Bucuresti.Potrivit proiectului de hotarare adoptat se va aplica:- nu detin contract pentru evacuarea deseurilor menajere- nu au asigurata dotarea necesara pentru precolectarea separata a deseurilor (europubele, containere saci etans saci de plastic),- nu colecteaza si depoziteaza separat deseurile- introduc in recipientele destinate colectarii deseurilor menajere, deseuri cu regim special (periculoase, toxice, explozive), deseuri animaliere, deseuri de constructii, deseuri vegetale- depoziteaza deseurile menajere in cosurile de deseuri stradale sau pe arterele de circulatie- nu indeparteaza in maxim 24 de ore dupa incetarea ninsorii, zapada depusa si gheata formata de pe trotuarele imobilelor unde domiciliaza sau isi desfasoara activitatea- folosesc recipienti (pubele, containere) pentru colectarea deseurilor menajere deteriorati sau in numar insuficient fata de cantitatea produsa- nu folosesc recipientii pentru colectarea deseurilor menajere si asimilabile acestora la capacitatea normala si deseurile sunt depozitate in jurul recipientilor pe sol- recipientii nu sunt spalati si dezinfectati dupa golire cel putin 1 data pe saptamana- spatiile de depozitare a recipientilor nu sunt spalate si dezinfectate fara a aduce atingere factorilor de mediu- nu sunt colectate separat deseurile- nu respecta data de evacuare a deseurilor voluminoase si intervalul orar- nu colecteaza deseuri de echipamente electrice si electronice- nu colecteaza separat deseurile vegetale- nu este mentinuta starea de salubritate in santiere si nu sunt depozitate corespunzatordeseurile rezultate- nu asigura curatenia copertinelor, vitrinelor, geamurilor aferente spatiilor in care locuiesc sau isidesfasoara activitatea, inclusiv a acoperiselor/teraselor- nu neutralizeaza deseurile periculoase in instalatii speciale si cu folosirea de tehnologii omologate- nu asigura permanent starea de salubrizare si igienizare a terenurilor pe care le detin cu orice titlu si aceste terenuri nu sunt imprejmuite- nu pastreaza curatenia trotuarelor arterelor de circulatie parcurilor locurilor de joaca, piete oboare si altor locuri publice- nu inlocuiesc jgheaburile si burlanele degradate- nu mentin corespunzator suprafata imobilelor pe care le detin- nu mentin mobilierul urban si stradal in stare corespunzatoare- arunca zapada din curti pe trotuare carosabil in intersectii si pe spatiile verzi- nu asigura curatenia zilnica si spalarea saptamanala a trotuarelor si a zonelor de acces pietenal (ganguri, pasaje)- nu asigura mentinerea starii de salubritate a locurilor de parcare pe care le au in folosinta din domeniul public- depoziteaza pe domeniul public deseuri menajere- depoziteaza deseuri medicale in containerele de deseuri menajere- aruncarea biletelor de calatorie a resturilor de tigari a hartiilor si a altor tipuri de deseuri pe domeniul public- aruncarea pe domeniul public din autovehicule a deseurilor de orice natura- blocarea gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulatie cu desuri, frunze pamant- necuratarea instalatiilor de canalizare si nementinerea in stare de functionare a gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulatieRestul prevederilor Hotararii nr.120/ 2010 raman neschimbate.Primaria Capitalei a dat si cateva exemple din alte tari, ce sanctiuni se dau in astfel de situatii:- Anglia - amenzile curente pentru aruncarea gunoiului pe strada sunt cuprinse intre 50 si 80 de lire.- Paris - amenda pentru aruncarea mucurilor de tigari de de 68 de euro. Pana in octombrie 2015 a fost de 35 de euro.- Belfast - amenda pentru aruncarea gunoiului pe strada este de 80 de lire si trebuie platita in termen de 14 zile pentru a evita punerea sub acuzare.- Italia: 300 de euro pentru aruncarea mucurilor de tigari; intre 30 si 150 de euro pentru aruncarea gumei de mestecat sau a chitantelor- Olanda: amenda standard pentru aruncarea gunoiului pe strada este de 90 de euro;- Suedia - amenda pentru aruncarea gunoiului pe strada este cca 80 de euro.- Elvetia - amenda pentru aruncarea gunoiului este de 200 de franci.- In Statele Unite, amenzile difera de la stat la stat. Pentru cazuri relativ minore, amenzile variaza 20 dolari in Colorado si 30.000 dolari in Maryland. In cazuri mai serioase, persoana care arunca gunoiul poate fi condamnata la inchisoare, pedepsele variind intre 10 zile in Idaho si 6 ani in Tennessee. In Maryland, Massachusetts, si Louisiana, ca pedeapsa suplimentara se poate suspenda si permisul de conducere. In toate statele americane, repetarea infractiunii e un factor agravant.