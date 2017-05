Bucuresti: Primaria Capitalei a inasprit regulile de semnalizare a lucrarilor de infrastructura si a crescut amenzile pentru cei care nu respecta prevederile pentru protectia mediului

In plus, se majoreaza amenzile pentru nerespectarea prevederilor Brevetului Verde. Astfel, pentru persoanele fizice amenzile vor fi cuprinse intre 500 si 3.000 RON, fata de 100-500 RON in prezent, iar pentru persoane juridice intre 1.500 si 5.000 de lei, de la 500 - 2.500 RON."Pentru a preintampina situatiile neplacute sau chiar tragice generate de lucrarile semnalizate defectuos, am initiat o Hotarare de Consiliu General prin care se introduce explicit, in textul Brevetului Verde, instituit cu scopul diminuarii disconfortului creat traficului auto si pietonal de lucrarile de constructii, dispozitia ca lucrarile de interventie realizate de operatorii de servicii publice sau in numele acestora, pe carosabil sau trotuare, sa fie semnalizate corespunzator cu indicatoare, iar pe timpul noptii cu panouri cu lampi cu lumina galbena", a declarat primarul general, Gabriela Firea, in timpul sedintei de Consiliu General.