Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins propunerea Primariei Capitalei de a da in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, unde Ecaterina Andronescu este membru fondator si presedinte al Sectiei "Stiinte chimice", o cladire din centrul capitalei

Ciprian Ciucu, consilier PNL: "Din punctul meu de vedere aceasta academie nu ar trebui sa primeasca nimic de la Primaria Capitalei. Nu are niciun merit in societatea noastra. Sunt doar oameni abonati la sinecuri pe viata. NU vad de ce noi ar trebui sa le dam ceva acestor oameni. PNL va vota impotriva acestui proiect"."Academia Oamenilor de Stiinta din Romania a solicitat darea in administrare a imobilului situat in Str. Ilfov, nr.3, sector 5, Bucuresti, in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii. Imobilul cu adresa Strada Ilfov nr.3, sector 5 este inscris in cartea funciara numarul 231489, cu proprietar Statul Roman si in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar. Academia Oamenilor de Stiinta din Romania isi desfasoara activitatea in imobilul cu adresa Splaiul Independentei, nr. 54, sector 5, spatiu atribuit in baza Hotararii C.G.M.B. nr. 87/10.04.2003, imobil ce a facut obiectul DPG nr. 17535/03.12.2013, prin care % din imobil a fost restituit in natura Academiei Romane. Conform art.30 al Hotararii de Guvern nr. 647/2007, privind aprobarea Statutului AOSR, "organele administratiei publice vor sprijini acordarea, respectiv obtinerea de sedii corespunzatoare in localitatile unde functioneaza sau se infiinteaza filiale AOSR"", se arata in expunerea de motive semnata de primarul general, Gabriela Firea, aferenta proiectului respins.Proiectul de hotarare nu specifica pe ce durata se da in administrare cladirea.Cladirea pe strada Ilfov nr. 3 are subsol, parter si etaj, avand o suprafata utila de 641,53 mp, din care subsol 189,88 mp, parter 210,04 mp si etaj 241,61 mp. Terenul are o suprafata de 489,00 mp, din care suprafata construita 279,00 mp."La data prezentei s-au executat lucrari de reparatii la acoperisul si fatada imobilului conform Autorizatiei de Construire nr.308/1384809/26.07.2016 si a procesului verbal de receptie ᅰᅱ 51700/19.12.2016", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare.Academia Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR) a fost infiintata in 1996, functionand initial ca ONG, si a devenita institutie publica finantata de stat in 2007. In 2015, in urma unui amendament initiat de Ecaterina Andronescu, fantomatica academie a devenit ordonator de credite Amintim ca Printre membrii acestei institutii se numara Ionel Valentin Vlad - presedintele Academiei Romane ; el este membru de onoare al Sectiei Stiinte Fizice. Si Gheorghe Mencinicopschi - fost director al Institutului de Cercetari Alimentare, in prezent la inchisoare in Dosarul "I.C.A." - Dan Voiculescu - este membru titular al Academiei. Ion Iliescu este de asemenea membru de onoare al Sectiei Stiinte Tehnice, Valeriu Tabara este membru titular, Ion Cristoiu este membru de onoare, Teodor Melescanu este membru onorific.Academia Oamenilor de Stiinta din Romania a decis in 2010 sa-i acorde lui Traian Basescu, la acea vreme presedinte, titlul de academician. Reprezentantii Academiei au explicat si).Dupa ce presa a relatat pe larg decizia Academiei, administratia prezidentiala a anuntat ca Basescu nu a acceptat sa devina membru de onoare al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania ().ca "a aparut o, dupa parerea mea, acceptata si de Adunarea Generala a Academiei Romane,. Pentru ca ea nu se bazeaza pe o selectie corecta de valori. In interiorul ei sunt, evident, si oameni de valoare, si eu i-as sfatui ca ei sa candideze la Academia Romana. Dar, in aceasta Academie a Oamenilor de Stiinta constat ca exista parlamentari, oameni de afaceri, general, general de jandarmi, oameni politici, creand confuzie generala ".Tot atunci, Eugen Simion avertiza: "".