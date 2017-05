Primaria Capitalei a aprobat noi tarife pentru inchirierea pietelor din centrul Capitalei: 137.000 lei/eveniment pentru Piata Constitutiei si 68.000 lei/ eveniment pentru Piata Universitatii

"Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea unor evenimente: spectacole in aer liber, concerte, festivaluri, manifestari promotionale, targuri de locuri de munca si alte asemenea pentru: Piata Constitutiei este de 137.000 lei/eveniment - Piata Victoriei este de 91.000 lei/eveniment - Piata Enescu, Piata Universitatii, Piata Alba-Iulia este de 68.000 lei/ eveniment. Prin eveniment se intelege perioada cuprinsa intre minim 3 - 5 zile necesare pentru: montare sceno-tehnica, eveniment propriu-zis (concert, festival, targ, etc.) si aducerea la starea initiala a locatiei. Daca numarul de zile solicitate este mai mare decat perioada prevazuta la alin. (1), se va achita o taxa suplimentara de 23.000 lei/zi¬, se arata in proiectul de hotarare adoptat joi de consilierii generali.Pentru evenimentele sportive taxa este redusa la jumatate, potrivit unui amendament adoptat in timpul sedintei CGMB.Inainte, taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea unor evenimente - spectacole in aer liber, concerte, festivaluri, manifestari promotionale, targuri de locuri de munca - era de:- 1.890 lei zi pentru suprafete de pana la 1.000 mp, inclusiv;- 3.675 lei/zi pentru suprafete cuprinse intre 1.001 mp si 5.000 mp;- 7.350 lei/zi pentru suprafete mai mari de 5.000 mp;