Primaria Capitalei va acorda 1.500 lei net/familie pentru tinerii care se casatoresc

Stimulentul financiar poate fi solicitat in termen de 45 de zile calendaristice de la data casatoriei, conform certificatului de casatorie. Cererile pentru acordarea stimulentului se vor depune la sediul CTMB, de catre unul dintre soti.Conditiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar sunt:a) cel putin unul dintre soti sa se afle la prima casatorie;b) cel putin unul dintre soti sa aiba domiciliul sau resedinta pe raza municipiului Bucuresti;c) cel putin unul dintre soti sa aiba varsta cuprinsa intre 18-35 ani."Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, in perioada 2010-2015, varsta medie a sotilor la casatorie a inregistrat o crestere semnificativa, respectiv, daca in 2010 barbatii se casatoreau la o varsta medie de 32,6 ani iar femeile la o varsta medie de 29,8 ani, in anul 2015 varsta medie a fost de 34,5 ani la barbati, respectiv 31,6 ani la femei. Intemeierea unei noi familii tinere este o celula vie pentru natiune care prelungeste existenta acesteia, grupa de varsta cu cea mai mare rata a fertilitatii fiind 25-29 ani, cu valorile de 77,3, respectiv 67,8. Data fiind aceasta situatie, tinerii trebuie sprijiniti de catre stat in a-si forma familii, devenind astfel mai responsabili, de la varste timpurii. Ajutorul pentru tinerii casatoriti va consta in stimulente financiare in cuantum de 1500 lei/familie, acordate daca unul dintre soti este la prima casatorie si are domiciliul sau resedinta pe raza Municipiului Bucuresti", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare adoptat