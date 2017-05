Scriitoarea Ileana Vulpescu va primi titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti

"Prin varietatea preocuparilor domniei sale a reusit sa acopere intregul domeniu de activitate al CULTURII. Acordarea titlului de Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti doamnei ILEANA VULPESCU de catre Municipiul Bucuresti vine sa incununeze si sa aduca un plus de recunostinta pentru intreaga activitate de promovare a unei imagini pozitive a Romaniei, pentru sustinerea mediului academic si pentru talentul si implicarea in proiectele care au adus un plus de valoare culturii autohtone", se arata in expunerea de motive a proiectului adoptat joi.Ileana Vulpescu este romanciera, scriitoare de proza si teatru, traducatoare din literaturile engleza, franceza si spaniola, a colaborat la redactarea lucrarilor Dictionarul limbii romane si Dictionarul explicativ al limbii romane.Ileana Vulpescu si actorul George Banica au realizat o dramatizare dupa romanul "Arta conversatiei", care s-a jucat cu mare succes, cateva stagiuni, la Teatrul Giulesti din Bucuresti -1983, Teatrul de Stat din Oradea - 1983, Teatrul National Marin Sorescu Craiova - 1984, Teatrul Tamasi Aron - 1995, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj - 1985.In luna mai a acestui an, Presedintele Romaniei a oferit scriitoarei Ileana Vulpescu, Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, pentru contributia la cresterea valorii literaturii romane contemporane.