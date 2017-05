​​FOTOGALERIE Strada Anghel Saligny din Bucuresti, unde se afla una dintre intrarile in Primaria Capitalei, arata ca dupa bombardament

Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Administratiei Strazilor Bucuresti spun ca strada va fi reabilitata anul acesta, in perioada 15 mai – 30 iunie 2017."Administratia Strazilor Bucuresti este in faza de obtinere a Autorizatie de Constructie in vederea reabilitarii acestei strazi. Dupa obtinerea acestei autorizatii de contructie, Administratia Strazilor va incepe lucrarile de reabilitare si sistematizarea a strazii Anghel Saligny. Lucrarile care urmeaza a fi efectuate presupun decopertarea/frezarea anumitor segmente de strada si refacerea carosabilului, folosind mixtura asfaltica “la cald”", se arata in raspunsul trimis de Administratia Strazilor Bucuresti, administratorul arterei.