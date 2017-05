Craiova: Politia sustine ca persoana care a abandonat un lup in Parcul "Romanescu" nu a savarsit o fapta penala

"In cazul lupului gasit in Parcul "Romanescu" s-a intocmit o lucrare cu caracter general la nivelul Sectiei 2 Politie Craiova. Nu este vorba despre o fapta de natura penala. Politistii fac cercetari pentru identificarea persoanei care a abandonat animalul respectiv in Parcul "Nicolae Romanescu", urmand ca ulterior sa i se aplice o sanctiune contraventionala conform prevederilor Legii 205/2004 privind protectia animalelor, al carei cuantum e cuprins intre 1.000 si 3.000 lei", afirma IPJ Dolj intr-un comunicat de presa.Conform IPJ Dolj, competenta de constatare a contraventiilor prevazute de Legea 205/2004 si de aplicare a sanctiunilor contraventionale revine atat reprezentantilor DSVSA, cat si ai MAI.Un lup, care cel mai probabil a fost eliberat din captivitate, a fost prins marti dimineata in Parcul "Nicolae Romanescu" din Craiova de catre angajatii Gradinii Zoologice, la sesizarea muncitorilor de la Regia Domeniului Public si Fondului Locativ (RAADPFL), care faceau curatenie in zona.Potrivit unui comunicat al RAADPFL Craiova, animalul nu apartine Gradinii Zoologice, ci ar fi fost in mod intentionat eliberat in parc de catre persoana care l-a detinut."In dimineata zilei de 16.05.2017 pe aleile din Parcul Romanescu a fost vazut in libertate un animal salbatic din specia lup. S-a procedat de urgenta la capturarea acestuia, constatandu-se ca acest exemplar nu apartine Gradinii Zoologice Craiova, fiind in mod intentionat eliberat de posesorul acestuia in incinta Parcului "Nicolae Romanescu", intrucat la momentul capturarii acestuia, lupul avea in jurul gatului o zgarda impotriva parazitilor", se mentioneaza in comunicatul RAADPFL Craiova.Animalul a fost prins, tratat, deparazitat si inchis separat intr-unul din spatiile special amenajate ale Gradinii Zoologice din Parcul "N. Romanescu", mai afirma IPJ Dolj.