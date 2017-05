Bucuresti: Cum a ajuns Hanul Solacolu, monument istoric de secolul XIX, o ruina si ce se poate face pentru salvarea cladirii

Fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, anunta anul trecut ca Ministerul Culturii a facut un parteneriat cu proprietarii Hanului Solacolu pentru a putea accesa fondurile europene necesare restaurarii. Noua conducere a Ministerului spune insa ca respectivul parteneriat nu era fezabil."Hanul Solacolu este proprietate privata. Este monument de categoria B, deci de importanta locala. Bani de la stat catre privati nu se pot da deoarece inseamna ajutor de stat. Anul trecut s-a incercat un parteneriat cu ONG-ul care administreaza hanul pentru obtinerea de fonduri europene, deoarece ei nu pot depune fara noi un proiect pentru a obtine finantare. Ca lucrurile sa mearga, ONG-ul trebuia sa depuna un studiu de fezabilitate. Nu l-au facut deoarece nu au avut bani sa-l faca. Acum cautam alte surse de finantare, posibil pe fonduri norvegiene. Cautam solutii. Noi nu putem sa-i obligam sa renoveze cladirea. Proprietarii nu pot fi amendati fiindca nu intervin asupra monumentului, doar l-au lasat asa", ne-a declarat Cristian Pelivan, seful biroului de comunicare al Ministerului Culturii.Primaria Capitalei cauta si ea solutii. Reprezentantii municipalitatii spun ca au constatat ca hanul se afla in stare avansata de degradare si au aplicat doua amenzi, fiecare in valoare de 4.000 lei, insa proprietarii nu au facut nimic pentru a remedia situatia.Totusi, potrivit legislatiei in vigoare cladirea poate fi expropriata sau rascumparata, insa nu s-a initiat nimic in acest sens. In plus, distrugerea unui monument poate fi infractiune potrivit legii, proprietarii avand obligatia sa ingrijeasca cladirea, iar daca nu au bani sa o restaureze o pot vinde, Ministerul Culturii si Primaria Capitalei avand posibilitatea sa exercite dreptul de preemtiune (cele doua institutii sunt intrebate inaintea altor cumparatori daca doresc sa cumpere cladirea).