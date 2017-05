Scandalul Cathedral Plaza: Primarul Gabriela Firea cere inlocuirea din functia de purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucuresti a preotului Francisc Dobos

"Nu vreau ca relatiile dintre Primaria Capitalei si Arhiepiscopia Romano-Catolica sa fie incordate din cauza faptului ca o persoana nu intelege sa se comporte in mod civilizat. Poate n-ar fi rau ca preotul Francisc Dobos sa citeasca o predica tinuta de Papa Francisc cu ceva vreme in urma, in care am gasit un citat foarte elocvent pentru situatia in care ne aflam: "Ati auzit ca s-a spus celor din vechime: Sa nu ucizi! Dar eu va spun ca oricine se manie pe fratele sau va fi condamnat la judecata. Cu aceasta Isus ne aminteste ca si cuvintele pot sa ucida! Cand se spune despre o persoana ca are limba veninoasa, ce vrea sa se spuna? Ca ucid cuvintele ei! De aceea, nu numai ca nu trebuie atentat la viata aproapelui, dar nici nu trebuie revarsat asupra lui veninul urii si lovit cu calomnia. Nici nu trebuie sa fie vorbit de rau. Ajungem la barfa: si barfa poate sa ucida, pentru ca ucide faima persoanelor! Si este atat de urat a barfi"", a declarat primarul general, potrivit unui comunicat emis de Primaria Capitalei.In finalul scrisorii, Edilul Sef si-a exprimat speranta edificarii unei relatii bazate pe incredere si respect reciproc intre Primaria Capitalei si Arhiepiscopia Romano-Catolica.Intre Primaria Capitalei si Arhiepiscopia Romano-Catolica a avut in ultimele saptamani un schimb de replici acid referitor la demolarea Cathedral Plaza, turnul construit langa biserica Sfantul Iosif de Millennium Building Development (MBD). Reamintim ca exista o decizie de demolare a turnului inca din 2013, insa Primaria nu a demolat cladirea nici pana azi."Reamintim ca in cursul zilei de vineri, 12 mai 2017, Primarul General al Capitalei a trimis catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale o cerere privind eliberarea avizului privind desfiintarea imobilului "Cathedral Plaza", situat in Bucuresti, str. Gral Berthlot nr. 11-15 si str. Lutherana nr. 15 si 15A. Precizam ca acest aviz este obligatoriu pentru orice lucrari de constructii care se fac in zonele de protectie a monumentelor, asa cum este, in cazul nostru Catedrala Sf. Iosif. Subliniem inca o data ca inainte de efectuarea oricarui demers pentru demolarea acestui imobil, este obligatorie realizarea unei expertize tehnice in vederea stabilirii modalitatilor de desfiintare a constructiei, estimarea costurilor si determinarea impactului asupra cladirilor aflate in vecinatate", a anuntat, marti, Primaria Capitalei.Primaria Capitalei a anuntat recent ca au fost initiate demersurile pentru desfiintarea cladirii de birouri Cathedral Plaza, pentru identificarea modalitatilor de demolare si costurilor urmand sa fie facuta o noua licitatie publica, inclusa in Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2017 al municipiului Bucuresti."Pentru continuarea demersurilor in vederea atribuirii unui contract de consultanta in domeniul evaluarii impactului asupra structurii imobilului Cathedral Plaza si asupra sigurantei in exploatare, precum si pentru stabilirea modalitatilor de desfiintare a constructiei, a fost inclusa in Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2017 al Municipiului Bucuresti o noua procedura de licitatie publica. In bugetul pentru anul 2017 a fost alocata suma de 1 milion de lei", a explicat municipalitatea.Reprezentantii primariei au precizat ca au fost initiate demersurile pentru punerea in aplicare a Sentintei nr. 2520/28.06.2012 privind desfiintarea constructiei de birouri Cathedral Plaza, pentru identificarea modalitatilor de demolare si a costurilor fiind demarate, in anii precedenti, doua proceduri de achizitie publica, anulate, insa, prima pentru lipsa unor oferte conforme, iar cea de-a doua pentru ca nu s-a prezentant nici un ofertant"Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti considera ca decizia Primariei Municipiului Bucuresti de a aloca fonduri ¬pentru stabilirea modalitatilor de desfiintare a constructiei¬ Cathedral Plaza este o procedura fara finalitate. Aceasta urmareste golirea de continut a actului de justitie, potrivit caruia Primarul Capitalei are obligatia de a dispune desfiintarea imobilului Cathedral Plaza si de a reface parcul de langa Catedrala Sf. Iosif. In conditiile in care sentinta civila nr. 2520/2012 a Tribunalului Dambovita si decizia nr. 89/2016 a Curtii de Apel Constanta nu sunt respectate, adresam public Primarului Capitalei intrebarea: Cand eliberati dispozitia de desfiintare a cladirii ilegale Cathedral Plaza? Asteptam un raspuns la intrebare, nutrind speranta ca traim intr-un stat de drept", se arata intr-un comunicat emis de ARCB saptamana trecuta.In ianuarie 2013, dupa 7 ani de procese, de Curtea de Apel Ploiesti a decis definitiv si irevocabil demolarea cladirii Cathedral Plaza la cererea Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti. Pe 17 septembrie 2013 un executor judecatoresc l-a somat pe primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, sa demoleze turnul de birouri. Sorin Oprescu a spus ca mai este nevoie de o alta hotarare judecatoreasca ca imobilul Cathedral Plaza sa fie demolat si a comandat o expertiza care sa clarifice daca in caz de demolare a Cathedral Plaza, biserica Sf. iosif, monument istoric, va fi afectata.Acum, reprezentantii Primariei Capitalei spun ca nu gasesc pe nimeni sa faca expertiza pentru demolare."Primaria Municipiului Bucuresti a initiat demersurile pentru punerea in aplicare a Sentintei nr. 2520/28.06.2012 privind desfiintarea constructiei de birouri Cathedral Plaza. Astfel, pentru identificarea modalitatilor de demolare si a costurilor aferente acestui proces, au fost demarate in anii precedenti doua proceduri de achizitie publica. Ambele proceduri de achizitie au fost anulate, prima pentru lipsa oricaror oferte conforme, iar la cea de-a doua procedura neprezentandu-se nici un ofertant. Pentru continuarea demersurilor in vederea atribuirii unui contract de consultanta in domeniu evaluarii impactului asupra structurii imobilului Cathedral Plaza si asupra sigurantei in exploatare, precum si pentru stabilirea modalitatilor de desfiintare a constructiei, a fost inclusa in Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2017 al Municipiului Bucuresti o noua procedura de licitatie publica. In bugetul pentru anul 2017 a fost alocata suma de 1 milion de lei. Noua procedura urmeaza sa fie publicata atat in SEAP (Serviciul electronic de achizitii publice) cat si in TED (Tenders Electronic Daily) versiunea on-line a ¬Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene" dedicat achizitiilor publice europene pentru maximalizarea sanselor desemnarii unui castigator", se arata intr-un comunicat emis recent de Primaria Capitalei.Pe rolul instantelor se afala si un proces pentru intrarea in legalitate a constructiei. Urmatorul termen de judecata va fi in data de 10.05.2017.Hotararea de demolare a cladirii de birouri Cathedral Plaza a fost pronuntata intr-un proces in care proprietarul cladirii nu a fost parte chemata in judecata si nu s-a putut apara, iar Primaria Capitalei are obligatia de a "legaliza" cladirea, sustine Millennium Building Development (MBD), proprietarul Cathedral Plaza. MBD precizeaza ca, "in cazul absurd al demolarii", costurile s-ar ridica la 70 de milioane de euro, care ar trebui suportati de municipalitate.Va prezentam in continuare textul integral al scrisorii: trimis de Gabriela Firea catre arhiepiscopul Ioan Robu:Inalt Preasfintia Voastra,Doresc sa va inaintez pe aceasta cale un protest oficial fata de conduita dlui Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucuresti, care si-a permis sa insinueze, atat prin intermediul unor comunicate de presa oficiale, cat si al unor postari in nume personal pe retelele de socializare, ca as servi, in calitate de Primar General, anumite grupuri de interese, nenominalizate, fara a aduce vreo dovada in acest sens.Mai mult, in totala disonanta cu atitudinea pe care publicul se asteapta s-o aiba un slujitor al Bisericii, dl. Dobos si-a permis chiar sa foloseasca un limbaj trivial la adresa mea si sa colporteze informatii inexacte sau trunchiate despre mine, ceea ce este total inacceptabil.Inca mai nutresc speranta ca aceasta conduita nu este aprobata, sau chiar incurajata de catre Inalt Preasfintia Voastra, drept care va rog sa-l inlocuiti pe dl. Dobos din pozitia de purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice si sa incredintati aceasta misiune unei persoane capabile sa poarte un dialog civilizat cu publicul in general si cu autoritatile in particular, chiar si pe teme considerate sensibile.Imi permit sa invoc in sprijinul acestei solicitari un fragment dintr-o predica rostita de Inalt Preasfintia Voastra, in care indemnati la un comportament care ii este total strain subalternului Dvs: "Implor harul lui Dumnezeu pentru ca rugaciunea noastra comuna din aceste zile sa topeasca gheata inimilor noastre, sa ne apropie unii de altii pentru a ne simti tot mai mult frati intre noi, de vreme ce ne stim cu totii frati ai lui Isus Christos si impreuna, fii ai Tatalui ceresc".Vreau sa reafirm, cu aceasta ocazie, ca toate actiunile pe care le intreprind in calitate de Primar General sunt guvernate de buna credinta si deplina legalitate, iar singurul grup de interese pe care il servesc este unul perfect legitim, format din toti cetatenii Bucurestiului, indiferent de confesiune.