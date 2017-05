Proiect: Bucurestenii care nu isi intretin imobilele pe care le au in proprietate risca amenzi de pana la 5.000 lei

Institutiile publice, agenti economici, persoane juridice ar avea urmatoarele obligatii, potrivit sursei citate:a. Sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care isi desfasoara activitatea, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice;b. Sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea, inclusiv spalarea, curatarea si zugravirea periodica a acestora;c. Sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma;Obligatiile cetatenilor ar fi urmatoarele:a. Intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in propietate sau chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora;b. Curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si zugravirea periodica a acestora;c. Finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari, in conditiile si termenele stabilite de acestea;d. Repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor.Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei."Proprietarii de constructii si terenuri pe a caror limita de proprietate se afla constructii de locuinte sau cu alta destinatie aflate in proprietatea sau detinerea altor persoane, vecini cu acestia, au obligatia sa le permita accesul temporar, dar nu pentru mai mult de 60 de zile, pe proprietate, in vederea realizarii de catre acestia a lucrarilor de reparatii, intretinere, consolidare sau dupa caz reabilitare energetica", se mai arata in proiectul de hotarare.Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei."Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti si imputernicitii acestuia, pentru constructiile amplasate in zonele construite protejate, stabilite prin acte normative in vigoare si de catre Primarii Sectoarelor l - 6 si imputernicitii acestora pentru restul zonelor situate in raza administrativ teritoriala a acestora. Prezenta hotarare nu exonereaza pe proprietari, persoane fizice sau juridice si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra cladirilor de obligatia obtinerii, dupa caz, inaintea inceperii lucrarilor, a autorizatiilor de executare a lucrarilor de constructii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare", se mai arata in proiectul de hotarare.Potrivit Legii 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor (Legea fatadelor), Primaria Capitalei avea obligatia de a inventaria cladirile darapanate, sa notifice proprietarii, iar daca acestia nu le reparau pana la finalul anului 2013, administratia locala urma sa faca lucrarile si sa recupereze banii de la proprietari. Legea insa nu a fost pusa in practica de municipalitate. Primaria a inceput sa inventarieze cladirile, insa nu a facut regulamentul de aplicare a legii si aici s-au blocat lucrurile.