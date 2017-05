Cum vor raspunde alesii locali si functionarii din subordine pentru deciziile adoptate si documentele semnate. Plenul Senatului discuta luni modificarea legii administratiei publice locale

"Consilierii locali sau judeteni, dupa caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, raspund exclusiv, dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii, daca actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul institutiei precum si semnaturile functionarilor publici cu atributii in domeniul actului emis".

In prezent, textul Art. 128 la care se face referire in proiectul de lege este urmatorul:Proiectul de lege prevede modificarea articolului astfel:(1) Consilierii locali sau judeteni, dupa caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti si viceprimarii, primari si viceprimari subdiviziunilor administrativ-teritoriale, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, secretarii unitatilor administrativ-teritoriale si personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean, raspund, dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.(2) Primarul, presedintele consiliului judetean, presedintele de sedinta al consiliului local si al municipiului Bucuresti, precum si persoana imputernicita sa exercite aceasta functie, prin semnare, investesc cu formula de autoritate executarea actelor administrative emise sauadoptate in exercitarea atributiilor care le revin potrivit legii.(3) Aprecierea necesitatii si oportunitatea adoptarii si emiterii actelor administrative apartine exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv executive si nu pot face obiectul controlului altor autoritati. Intocmirea rapoartelor prevazute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate si semnarea notelor de fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in raport cu atributiile specifice.(4) Actele autoritatilor administratiei publice locale angajeaza in conditiile legii, raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a functionarilor si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean care, cu incalcarea prevederilor legale fundamenteaza din punct de Vedere tehnic si al legalitatii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemneaza ori avizeaza, dupa caz, pentru legalitate aceste acte.(5) Actele autoritatilor administratiei publice locale aprobate sau emise fara a fi fundamentate, semnate,contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalitatii, produc efecte juridice depline, iar in cazul producerii unor consecinte vatamatoare este angajata exclusiv raspunderea juridica a semnatarilor.(6) Refuzul functionarilor publici si al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum si eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii actului si se inregistreaza intr-un registru special destinat acestui Scop.(7) Persoanele prevazute la alin.(6) care refuza sa semneze, respectiv sa contrasemneze ori sa avizeze sau care prezinta obiectii cu privire la legalitate, fara acoperire sustinuta de temeiuri juridice, raspund administrativ, civil sau penal, dupa caz, in conditiile legii.Dupa articolul 128 se introduce un nou articol 128 cu urmatorul cuprins:Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale si personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean, raspund, exclusiv, dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributilor cele revin, in conditiile legii.Proiectul de lege a fost discutat si in sedinta din 10 aprilie 2017, insa plenul Senatului a hotarat trimiterea spre reexaminare la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului, in vederea dezbaterii acesteia si a intocmirii unui raport comun suplimentar.Cele doua comisii au adoptat, cu unanimitate de voturi, un raport comun suplimentar de admitere.Initiatorii acestui proiect, depus la Parlament in aprilie 2016, sunt: Ichim Paul - senator PNL, Luchian Ion - senator PNL, Pasca Liviu-Titus - senator PNL, Radulescu Cristian - senator PNL, Calimente Mihaita - deputat ALDE, Ciurariu Florin - deputat PNL; Coman Gheorghe - deputat PP-DD, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel - deputat PNL; Craciunescu Grigore - deputat PNL, Dobos Anton - deputat PNL, Dobrinescu Traian - deputat PNL Dolha Nechita-Stelian - deputat PNL, Guran Virgil - deputat PNL, Harau Eleonora-Carmen - deputat PNL, Lupu Mihai - deputat PNL, Motreanu Dan-Stefan - deputat PNL, Niculae Aurel - deputat Independent, Oltean Ioan - deputat PNL, Oros Nechita-Adrian - deputat PNL, Palar lonel - deputat PNL, Popa Octavian-Marius - deputat PNL, Sapunaru Nini - deputat PNL, Surdu Raluca - deputat PNL, Surugiu IulianRadu - deputat PNL, Tamaian Ioan - deputat PNL, Teju Sorin - deputat PNL, Teodorescu Catalin-Florin - deputat PNL, Toader Mircea-Nicu - deputat PNL, Zlati Radu - deputat PNL.