Ploiesti: Peste 800 de oameni au renuntat la hrana primita la Cantina de Ajutor Social, ca sa nu munceasca in folosul comunitatii

Potrivit sursei citate, la nivelul anului 2015, in evidentele Administratiei Serviciilor Social Comunitare se aflau peste 1.200 de persoane. Dupa introducerea obligativitatii prestarii de ore de munca in folosul comunitatii, numarul celor care primesc mancare s-a redus considerabil la Ploiesti."Conform hotararii aprobate la Ploiesti, persoanele apte de munca trebuie sa presteze ore in folosul comunitatii daca sunt beneficiari ai ratiilor de mancare la Cantina de Ajutor Social. Imediat dupa introducerea acestei reglementari numarul beneficiarilor s-a redus la 700 de persoane, iar de anul acesta in evidente figureaza numai 382 de persoane beneficiare a unei mese zilnice la Cantina de Ajutor Social, pentru ca multi nu au vrut sa munceasca in folosul comunitatii", a declarat Dan Dinu, directorul ASSC Ploiesti, citat de observatorulph.ro.Valoarea ratiei de hrana este de 12 lei/zi, iar la Ploiesti fiecare beneficiar al Cantinei de Ajutor Social primeste saptamanal alimente pentru 7 zile, respectiv in valoare de 84 de lei. Pentru mancarea lunara, beneficiarii ar fi trebuit sa presteze sapte zile de munca in folosul comunitatii, in special pentru intretinerea zonelor verzi si pentru ecologizarea paraului Dambu.