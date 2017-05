Castigatorul concursului pentru realizarea unui logo reprezentativ al Bucurestiului a fost validat

"Decizia juriului privind castigatorul concursului pentru realizarea unui logo reprezentativ pentru municipiul Bucuresti a ramas definitiva, dupa ce lucrarea aleasa a fost expusa public de catre organizatori timp de o saptamana, interval in care puteau fi formulate sesizari privind originalitatea acesteia sau similitudinea cu alte logo-uri existente. Castigatorul este Alexandru Mihai Nenciu, iar inmanarea premiului si semnarea contractului de cesiune a drepturilor de autor vor avea loc in perioada imediat urmatoare", se arata in comunicatul Municipalitatii."In urma numeroaselor solicitari primite din partea publicului si in spiritul transparentei care a stat la baza organizarii acestui concurs, toate lucrarile participante au fost expuse pe pagina de Facebook a Primariei Municipiului Bucuresti, cu exceptia celor pentru care autorii au transmis explicit solicitarea de a nu fi publicate", mai precizeaza sursa citata, care mai mentioneaza ca, "in functie de aprecierea pe care o vor primi din partea publicului, unele dintre aceste logo-uri vor primi premii simbolice pentru popularitate, iar autorii vor fi inclusi intr-o baza de date pentru a fi solicitati pentru lucrari viitoare de grafica de catre institutiile subordonate ale Primariei Capitalei".