Cum sunt cheltuiti banii bucurestenilor: telefoane iPhone 7 pentru Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3

Potrivit informatiiilor publicate pe site-ul de linstitutia a achizitionat servicii de telefonie mobila in valoare de 10.116 lei/luna (circa 2225 euro), astfel:- 30 x abonamente TOP Apeluri si SMS-uri in flota proprie: nelimitat Apeluri si SMS-uri nationale: nelimitat MB nationali: 4 GB; 30 terminale iPhone 7 32GB space grey 4G+ - pret unitar 45 euro;- 70 x abonamente MEDIU Apeluri si SMS-uri in flota proprie: nelimitat Apeluri si SMS-uri in retea: nelimitat Apeluri si SMS-uri nationale: 400 MB nationali: 2GB; 45 Vodafone Smart First 7 - pret unitar 7.5 euro- 700 x abonamente MINI Apeluri si SMS-uri in flota proprie: nelimitat Apeluri si SMS-uri in retea: 150 Apeluri si SMS-uri nationale: 130 - pret unitar 0.5 euro.HotNews.ro a cerut un punct de vedere DGASPC S3, insa pana la aceasta ora nu am primit niciun raspuns.