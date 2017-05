Primaria Sectorului 3 vrea sa infiinteze inca doua firme. Bugete uriase de salarii pentru vechile firme ale primariei conduse de Negoita

documente Salariu administrator 1 (11 Mai 2017) PDF, 219KB

are ca actionari Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local sector 3 si Administrare Active sector 3. Administratorul companiei ar putea avea un salariu de 8.000 lei/luna, potrivit unui proiect de hotarare care se va discuta la urmatoarea sedinta de Consiliu local sector 3.Capitalul social al companiei este de 10.000.000 lei. Consiliul de Administratie este compus din 7 membri, condusi de un presedinte ales.In 2017, societatea are un buget propus de 39 milioane lei, potrivit unui proiect de hotarare care se va discuta la urmatoarea sedinta de Consiliu local sector 3. Veniturile estimate sunt de circa 38 milioane lei si ar urma sa vina in principal din lucrarile de punere in siguranta a halei Laminor.Cheltuielile salariale sunt estimate la:- Salarii baza 4,3 milioane lei;- cheltuieli aferente consiliului de administratie - 300.000 lei;- cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala - 1 milion lei.Compania va avea circa 200 de angajati;Compania are deocamdata un administrator provizoriu - Cosocariu Alexandru Dan, pana la desemnarea consiliului de administratie.are ca actionari Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local sector 3 si Administrare Active sector 3. Administratorul companiei ar putea avea un salariu de 8.000 lei/luna, potrivit unui proiect de hotarare care se va discuta la urmatoarea sedinta de Consiliu local sector 3.Capitalul social al companiei este de 500.000 lei. Consiliul de Administratie este compus din 7 membri, condusi de un presedinte ales.Compania are deocamdata un administrator provizoriu - Bunescu Alexandru - Razvan -pana la desemnarea consiliului de administratie.In 2017, societatea are un buget propus de circa 9 milioane lei, potrivit unui proiect de hotarare care se va discuta la urmatoarea sedinta de Consiliu local sector 3.Cheltuielile salariale sunt estimate la 5,4 milioane lei:- Salarii baza 4,1 milioane lei;- cheltuieli aferente consiliului de administratie - 300.000 lei;- cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala - 1 milion lei.Compania va avea circa 200 de angajati;