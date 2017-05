Primaria Sectorului 3: Ministerul Culturii a emis avizul pentru restaurarea si reconversia Halei Laminor

In plus, se doreste amenajarea unui acces auto pentru servire si parcare pe latura de est, prelungirea soselei Dudesti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piete urbane reprezentative, platforma pentru circulatie pietonala, organizarea unei retele stradale care sa deserveasca terenul fostei platforme industriale Faur."Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a acceptat interventia asupra Halei Laminor, respectiv salvarea, consolidarea si schimbarea destinatiei acesteia intr-un complex multifunctional, in conformitate cu prevederile Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. De asemenea, s-a primit aviz favorabil pentru realizarea unor alei, in incinta imobilului, menite sa faciliteze executarea lucrarilor asupra monumentului istoric, si pentru realizarea unui spatiu de tip esplanada in zona de S-E a halei", se arata intr-un comunicat emis de Primaria sector 3."Avem o veste foarte buna si anume, a fost dat avizul de schimbare a destinatiei pentru Hala Laminor, acordat de Ministerul Culturii. Suntem pe ultima suta de metri pentru a avea PUZ de schimbare a destinatiei fostului obiectiv industrial, ceea ce ne va permite sa dezvoltam un centru multifunctional in Hala Laminor, unde pana nu demult se faceau tevi si tancuri. Ne dorim sa gasim un partener privat care sa investeasca impreuna cu noi si cu Primaria Capitalei in Hala Laminor. Reabilitarea termica, spatiile verzi, locurile de joaca, toate sunt proiecte importante, la fel cum Hala Laminor este un mare proiect", a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoita, potrivit sursei citate.Primarul sectorului 3, Robert Negoita, anunta la inceputul anului ca intentioneaza sa amenajeze o sala de spectacole cu o capacitate de 2.000 de locuri, trei sali mai mici, de 500 de locuri fiecare, dar si alte cinci sali gen atelier pentru spectacole si evenimente mai mici, in Hala Laminor."Romania sta cel mai prost, la nivel european, in privinta numarului de locuri in salile de teatru, raportat la numarul de locuitori. Sectorul 3 poate deveni un punct de reper pentru activitatile culturale, din Bucuresti, dar si din tara, in special pentru spectacolele de teatru si concerte. Si acesta este unul dintre obiectivele pe care mi le propun sa le realizam la Hala Laminor. Vor fi acolo: o sala mare cu o capacitate de 2.000 de locuri, trei sali pentru spectacole de teatru cu cate 500 de locuri fiecare, dar si alte cinci sali gen atelier pentru spectacole si evenimente mai mici. Hala va gazdui si cel mai mare centru acvatic, de facilitatile caruia elevii din Sectorul 3 vor putea beneficia gratuit", a postat Robert Negoita, pe pagina de Facebook, la vremea respectiva.Primaria sectorului 3 a cumparat in 2014 Hala Laminor din cadrul uzinelor Republica platind pentru ea circa doua milioane de euro. Inainte de a face achizitia, reprezentantii institutiei spuneau ca doresc sa dezvolte un parc stiintific acolo. In 2015, Primaria sectorului 3 prin societatea Administrare Active Sector 3, a initiat un plan urbanistic prin care dorea aprobare de la Primaria Capitalei si Ministerul Culturii sa construiasca in incinta fostelor uzine Republica un cartier de turnuri cu 25 de etaje inaltime. O parte dintre blocuri erau prevazute in interiorul Halei Laminor, realizata dupa planurile arhitectulu Horia Creanga, si care este monument istoric de categorie A.De atunci nu s-a mai auzit nimic despre acest proiect.