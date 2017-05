USR a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere de suspendare a hotararilor de infiintare a celor 20 de firme ale Primariei Capitalei

"Prin suspendarea ceruta in instanta vrem sa oprim cheltuirea ireversibila a banului public prin aceste structuri infiintate ilegal si sa prevenim blocarea administratiei publice prin dublarea structurilor primariei", arata reprezentantii USR.Potrivit USR, societatile comerciale a caror infiintare a fost aprobata de consilierii generali "dubleaza activitatea unor regii sau departamente ale primariei, facand-o si mai netransparenta pentru public si scapandu-si angajatii de raspundere pentru fapte de coruptie. Firmele ar urma sa administreze domenii importante precum: spitalele, managementul traficului, parcarile, consolidarea cladirilor, parcurile si gradinile, reabilitarea strazilor sau dezvoltarea urbana"."Primarul Gabriela Firea a refuzat sistematic sa explice necesitatea infiintarii acestor societati sau ce se va intampla cu acele servicii deja existente ale primariei care fac managementul spitalelor, al traficului, administreaza parcuri sau strazi etc. Primarul nu spune, de asemenea, ce necesar de investitii presupune infiintarea acestor firme (in afara unui capital social de 120.000 de lei/bucata, suma scoasa din pix) si nici ce se va intampla cu angajatii primariei daca-si vor pierde locurile de munca sau nu in aceste zece scenarii SF. Pe langa modul opac si neprofesionist in care s-a dispus infiintarea acestor societati, USR considera ca si votarea lor in consiliu s-a facut ilegal, intrucat conform legii aveau nevoie de votul a doua treimi dintre consilieri si au obtinut numai o majoritate simpla", mai arata reprezentantii USR.