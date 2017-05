Inca o victorie a cetatenilor in lupta cu constructiile ilegale: justitia a anulat autorizatia pentru un bloc pe spatiul verde din Bucuresti si cere demolarea constructiei

Bloc Strada Ghita Padureanu Foto: Hotnews

Curtea de Apel Bucuresti a confirmat astfel, in faza de recurs, sentinta data de Tribunalul Bucuresti in aprilie 2016: "Dispune anularea autorizatiei de construire nr. 460-G din 15.10.2012 eliberata de Primarul Sectorului 5 Bucuresti. Dispune obligarea paratului Baltateanu Silviu la desfiintarea lucrarilor realizate in temeiul autorizatiei de construire nr. 460-G din 15.10.2012 si aducerea terenului la starea existenta inainte de inceperea lucrarilor. Respinge ca neintemeiat capatul de cerere privind obligarea paratului Primarul Sectorului 5 sa dispuna emiterea autorizatiei de desfiintare a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire nr. 460-G din 15.10.2012. (...) Pronuntata in sedinta publica, astazi, 14.04.2016".Dan Trifu, vicepresedintele Asociatiei Ecocivica, saluta victoria cetatenilor pe pagina de FAcebook a asociatiei."Amintiti-va de locuitorii din Soseaua Giurgiului 164. Tot spatiul verde al comdominiului a fost retrocedat. (...) S-au construit pe toate acele spatii verzi dintre blocuri, alte blocuri. In urma cu 5 ani cetatenii s-au revoltat si au actionat in instanta primaria.Ulterior au cerut si sprijinul Eco-Civica. Astfel pentru primul bloc intrat in proces, instanta s-a pronuntat si a dispus demolarea cladirii. Hotararea este definitiva. Urmeaza recursul pentru alt bloc din zona pentru care Tribunalul Bucuresti a dispus, deasemenea, demolarea. Stimati cetateni din Giurgiului 164, ne inclinam in fata d-voastra", a postat Dan Trifu pe pagina de Facebook.In Bucuresti exista mai multe sentinte de anulare a autorizatiilor/demolare, dar niciun bloc demolat.Imagine din satelit cum aratau in 2007 terenurile pe care s-au ridicat cele doua blocuriUn grup de cetateni din cartierul Floreasca a obtinut in martie 2017 anularea in instanta a autorizatiei de construire pentru blocul de pe strada Ghita Padureanu nr. 4, care se ridica pe un spatiu verde dintre blocuri, la numai cativa metri de ferestrele lor. Autorizatia a fost emisa de Primaria sectorului 2, condusa de Neculai Ontanu, iar decizia instantei este definitiva. Blocul este inaltat deja pana la etajul trei din patru, pentru cat era emisa autorizatia de construire. Acum cetatenii vor cere in instanta demolarea cladirii.Totodata, instanta a constatat si nelegalitatea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat de Consiliul local sector 2, in baza caruia primaria a eliberat autorizatia de construire. HotNews.ro a scris despre caz inca din 2013, cand au inceput lucrarile.In 2013, instanta a decis demolarea blocului de zece etaje construit ilegal pe str. Aurel Vlaicu nr. 120-122. Primaria Sectorului 2 a emis in aprilie 2008 autorizatie de construire pentru un imobil de 6 etaje, dar proprietarii - Busuioc Andrei Horia si Cucu Victor - au construit un bloc de zece etaje, cu o amprenta la sol mult mai mare. Procesul a fost intentat de Asociatia ProDoMo. Primaria sectorului 2 trebuia sa demoleze cladirea, insa pana acum nu s-a intamplat nimic desi a trecut mai bine de un an."In august 2013 am notificat Primaria sector 2 sa ne comunice cand vor demola. Am primit un prim raspuns, ca a fost emisa o dispozitie de primar pentru demolare si se va demola. In ceea ce priveste data, ni s-a spus ca nu ni se poate comunica deoarece nu a fost finalizata etapa de achizitie publica a unei firme de proiectare pentru realizarea proiectului de desfiintare si estimarea costurilor de desfiintare a constructiei realizate cu incalcarea autorizatiei de construire. La aceasta faza suntem din iunie 2014", a declarat Roxana Wring, presedinta Asociatiei ProDoMo, la sfarsitul anului 2014.Este de remarcat ca Ion Chirita este constructorul si investitorul constructiei din Calea Dudesti 94, al constructiei din str. Aurel Vlaicu nr. 120-122 si al constructiilor ilegale in desfasurare din Parcul Tineretului.In ianuarie 2013, dupa 7 ani de procese, de Curtea de Apel Ploiesti a decis definitiv si irevocabil demolarea cladirii Cathedral Plaza la cererea Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti. Pe 17 septembrie 2013 un executor judecatoresc l-a somat pe primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, sa demoleze turnul de birouri. Sorin Oprescu a spus ca mai este nevoie de o alta hotarare judecatoreasca ca imobilul Cathedral Plaza sa fie demolat si a comandat o expertiza care sa clarifice daca in caz de demolare a Cathedral Plaza, biserica Sf. iosif, monument istoric, va fi afectata.Acum, reprezentantii Primariei Capitalei spun ca nu gasesc pe nimeni sa faca expertiza pentru demolare."Primaria Municipiului Bucuresti a initiat demersurile pentru punerea in aplicare a Sentintei nr. 2520/28.06.2012 privind desfiintarea constructiei de birouri Cathedral Plaza. Astfel, pentru identificarea modalitatilor de demolare si a costurilor aferente acestui proces, au fost demarate in anii precedenti doua proceduri de achizitie publica. Ambele proceduri de achizitie au fost anulate, prima pentru lipsa oricaror oferte conforme, iar la cea de-a doua procedura neprezentandu-se nici un ofertant. Pentru continuarea demersurilor in vederea atribuirii unui contract de consultanta in domeniu evaluarii impactului asupra structurii imobilului Cathedral Plaza si asupra sigurantei in exploatare, precum si pentru stabilirea modalitatilor de desfiintare a constructiei, a fost inclusa in Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2017 al Municipiului Bucuresti o noua procedura de licitatie publica. In bugetul pentru anul 2017 a fost alocata suma de 1 milion de lei. Noua procedura urmeaza sa fie publicata atat in SEAP (Serviciul electronic de achizitii publice) cat si in TED (Tenders Electronic Daily) versiunea on-line a ¬Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene" dedicat achizitiilor publice europene pentru maximalizarea sanselor desemnarii unui castigator", se arata intr-un comunicat emis recent de Primaria Capitalei.Pe rolul instantelor se afala si un proces pentru intrarea in legalitate a constructiei. Urmatorul termen de judecata va fi in data de 10.05.2017.Hotararea de demolare a cladirii de birouri Cathedral Plaza a fost pronuntata intr-un proces in care proprietarul cladirii nu a fost parte chemata in judecata si nu s-a putut apara, iar Primaria Capitalei are obligatia de a "legaliza" cladirea, sustine Millennium Building Development (MBD), proprietarul Cathedral Plaza. MBD precizeaza ca, "in cazul absurd al demolarii", costurile s-ar ridica la 70 de milioane de euro, care ar trebui suportati de municipalitate.