​​DEZBATERE PUBLICA Bucuresti: Cum ati vrea sa arate Piata Universitatii, esplanada cu statui, si ce evenimente ati vrea sa se desfasoare acolo?

Cum ar trebui sa arate Piata Universitatii pentru a deveni un spatiu viu, folosit de cetateni, si ce evenimente credeti ca s-ar putea desfasura acolo?

Cetatenii si cateva ong-uri au cerut de-a lungul timpului ca primaria sa inverzeasca piata, fiindca vara nici macar nu poti traversa zona din cauza arsitei, insa de 5 ani nu s-a intamplat nimic desi fostul primar Sorin Oprescu a promis la inaugurare ca va pune gradene cu verdeata si banci pentru a mai imblanzi intinderea de piatra si beton. Lucrarea de amenajare a pietei a costat 500.000 de euro.Pentru a anima locul, Primaria Capitalei organizeaza din cand in cand in piata concerte si targuri, insa fara sa aiba o strategie, totul desfasurandu-se la voia intamplarii.Din pacate, ideea cu concertele nu s-a dovedit una buna deoarece deoarece vizavi se afla Universitatea Bucuresti si de luni pana duminica se tin cursuri, iar zgomotul deranjeaza studentii si profesorii.Profesorii Facultatii de Istorie a Universitatii din Bucuresti au reclamat si in luna februarie ca nu isi pot desfasura activitatea din cauza "poluarii sonore constante" creata de "Festivalul Iubirii", organizat in Piata Universitatii. Intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general Gabriela Firea, semnatarii au cerut primarului general sa interzica desfasurarea in Piata Universitatii a "oricaror activitati sonore" in timpul saptamanii pana la ora 20:00 si sambata pana la ora 16:00.Mai multi studenti ai Facultatii de Istorie au protestat, marti, pe esplanada cu statui de la Universitate, unde a avut loc evenimentul "Iubeste Europa! Fall in love with Europe", la care au luat parte si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si comisarul european Corina Cretu. Tinerii au spus ca nu pot participa la cursuri din cauza zgomotului de la manifestarile organizate de municipalitate. Si cativa profesori au criticat pe pagina de Facebook aceste evenimente.









