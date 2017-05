VIDEO Bucuresti: O profesoara de la Facultatea de Istorie anunta ca a anulat un curs din cauza zgomotului creat de concertul organizat de Primaria Capitalei in Piata Universitatii

"In aproape 25 de ani de experienta didactica, este pentru prima oara ca a trebuit sa anulez un curs pentru ca nu ma mai intelegeam cu studentii. Adica nu ne mai puteam auzi unii pe altii datorita vacarmului din Piata Universitatii, de la statui, unde statiile de amplificare rageau la maximum, cu ocazia probelor de microfon pentru nu stiu ce concert. Asta in timpul cursurilor pe care noi ar fi trebuit sa le tinem la Facultatea de Istorie. Multumim din inima Primariei Generale a Bucurestiului si doamnei Primar General, Gabriela Firea, pentru consideratia deosebita aratata invatamintului", a postat pe pagina de Facebook - Ecaterina Gabriela Lung.Situatia a fost semnalata pe pagina de Facebook si de o profesoara la Facultatea de Jurnalism, Irene Buhanita.Profesorii Facultatii de Istorie a Universitatii din Bucuresti au reclamat si in luna februarie ca nu isi pot desfasura activitatea din cauza "poluarii sonore constante" creata de "Festivalul Iubirii", organizat in Piata Universitatii. Intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general Gabriela Firea, semnatarii au cerut primarului general sa interzica desfasurarea in Piata Universitatii a "oricaror activitati sonore" in timpul saptamanii pana la ora 20:00 si sambata pana la ora 16:00."Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, institutie de traditie si elita a invatamantului superior romanesc, este supusa unei constante poluari fonice care impiedica derularea normala a procesului didactic si academic", au explicat atunci profesorii, motivand ca in urma amenajarilor urbanistice din Piata Universitatii, spatiul din zona statuilor, aflat in fata cladirii simbol a Universitatii, a devenit treptat spatiu de desfasurare a unor evenimente de divertisment de tipul targurilor si festivalurilor.Profesorii au precizat ca activitatea didactica a Facultatii de Istorie se desfasoara de luni pana vineri in intervalul orar 8:00-20:00 si sambata intre orele 8:00-16:00 si include cursuri, seminarii, consultatii, cercuri stiintifice si conferinte. De asemenea, studentii au la dispozitie sala de lectura a bibliotecii de specialitate, deschisa luni-vineri intre 8:00-19:00 si sambata 8:00-14:00.