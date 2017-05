Gabriela Firea: In cadrul Primariei Capitalei se lucreaza in prezent la o actualizare a vechiului studiu de fezabilitate pentru realizarea Canalului Dunare-Bucuresti

"Am vorbit deja si sper sa depasim nivelul discutiilor, pentru ca pregatim acum un studiu de fezabilitate - de fapt o updatare a vechiului studiu de fezabilitate - in ceea ce priveste un proiect controversat, dar extrem de important, inceput in perioada comunista, dar care a fost demarat tot cu banii romanilor. Deci, nu mai conteaza in ce epoca istorica, politica ne aflam, cata vreme banii romanilor s-au dus catre acest obiectiv, ma refer la proiectul Canalul Dunare-Bucuresti", a precizat edilul sef, la forumul ''Fonduri europene. 2017 - un nou inceput'', gazduit de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, potrivit Agerpres.Corina Cretu, comisarul european pentru politica regionala, prezenta la eveniment, a declarat ca in acest caz sunt necesare o argumentare solida, precum si prezentarea unui punct de vedere oficial.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat in octombrie 2016, in cadrul conferintei ''Orasul meu in Europa noastra'', ca doreste sa initieze un proiect pentru finalizarea obiectivului Bucuresti - port la Dunare (canalul Bucuresti-Dunare). Aceasta a declarat ca un astfel de canal nu ar fi doar unul navigabil si ca, de-a lungul cursului apei, ar putea fi construite si cateva hidrocentrale, investitia ridicandu-se la circa 1,5-1,7 miliarde de euro."S-a vorbit mult despre acest proiect, Bucurestiul - port la Dunare, care ar urma sa transforme Capitala Romaniei in port fluvial. Nu stiu cat de mult se cunoaste faptul ca acest canal a fost realizat in proportie de 70% inainte de Revolutie. Acest proiect nu ar avea doar beneficiul unui canal navigabil, care ar lega practic Bucurestiul de Marea Neagra, dar pe acest curs de apa, cu o lungime de peste 70 de kilometri, s-ar putea instala si cateva hidrocentrale, care ar produce energie. Diferenta de nivel intre Bucuresti si Dunare este de 53 de metri, ceea ce ar permite utilizarea caderii de apa pentru producerea de energie. Pentru acest proiect ar fi necesara o finantare din partea UE de circa 1,5-1,7 miliarde de euro", a declarat Gabriela Firea, citata de Agerpres.