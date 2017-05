Firea, solicitare "cordiala si prietenoasa" catre Guvern sa primeasca Centura Bucurestiului pentru modernizare: "Ca raspuns preliminar si neoficial ni s-a spus ca s-ar pierde fonduri europene, dar nu cred ca e adevarat"

Gabriela Firea a transmis public Guvernului o "solicitare cordiala, prietenoasa" pentru a ceda administrarea Centurii Bucurestiului de la Ministerul Transporturilor catre Primaria Bucuresti. Firea a spus ca "daca nu se va intelege ca primaria are datoria fata de cetatenii buc uresteni si ilfoveni, turisti, diplomati, vom ramane cu acelasi bilant sumbru: din cei 82 de km de centura, doar 20 au fost nmodernizati in sensul largirii, e un bilant sumbru". Ea a anuntat ca a primit de la Guvern "un raspuns preliminar si neoficial prin care ni s-a spus ca s-ar pierde fonduri europene, dar nu cred ca e adevarat deoarece m-am interesat si fondurile sunt adresate pe obiectiv si nu pe institutie"."E o solicitare colegiala, a nu se intelege ca e vreun atac la adresa guvernului. Insist asupra acestui obiectiv. Am transmis o solicitare in scris catre premierul grindeanu, ministrii Sevil Shhaideh si Alexandru Cuc sa analizeze cu celeritate"."Vin cu o solicitare cordiala fata de Guvern pentru a intelege necesitatea ca centura sa fie administrata de Primaria Capitalei, asa cum se intampla in cazul tuturor drumurilor din jurul marilor capitale europene. Municipalitatea este prima interesata pentru finalizarea acestui obiectiv strategic. Cata vreme nu se intelege ca Primaria Capitalei are datoria fata de cetatenii Capitalei si cei din Ilfov, vom ramane cu acelasi bilant sumbru: in 27 de ani din 82 km cat are centura, doar 20 km au fost realizati in sensul largirii la doua benzi pe cele doua sensuri. Nu avem cum sa rezolvam problemacu puteri miraculoase. Ministerul Transporturilor - CNAIR au in resposabilitate multe alte obiective, nu inteleg de ce nu ni se acorda aceasta greutate pe umerii Bucurestiului, nu o cerem sa ne falim. Daca o cerem in administrare inseamna ca ne-am facut calculele si vrem sa finalizam o data pentru totdeauna. Finalizarea lucrarilor la Soseaua de Centura inseamna mai putina poluare, cresterea vietii cetatenilor, siguranta in trafic", a explicat Gabriela Firea."Este o solicitare colegiala, nu este un atac la adresa Guvernului, nu ne ocupam cu atacuri. Am transmis in scris o solicitare catre doamna Sevil Shhaideh, catre ministrul Transporturilor, sa analizeze cu celeritate transferarea Centurii la Primaria Capitalei. Mi s-a spus ca s-ar pierde fondurile europene, dar nu cred ca este adevarat deoarece acestea sunt alocate pentru obiectiv nu pentru institutie. Un Guvern are foarte multe responsabilitati, prioritaiti in alte orase, in schimb PMB este interesata sa administreze Centura Capitalei pentru ca asa este normal. Sunt absdolut convinsa dupa toate informatiile pe care le-am cules, noi suntem pregatiti pentru acest proces de transferare catre municipalitate a soselei de centura. Astept sa ne sprijiniti doamna comisar european, Corina Cretu, domnule ministru Nica", a declarat primarul general.