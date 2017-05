VIDEO-FOTOGALERIE Bucuresti: Primaria Sectorului 2 a inceput sa igienizeze Parcul Sticlariei, lasat in paragina. Un activist de mediu acuza ca s-au taiat arbori sanatosi si s-a distrus un ecosistem asemanator celui din Parcul Natural Vacaresti

FOTOGALERIE Lucrari igienizare si defrisare Parcul Sticlariei; Foto: Octavian Berceanu















"Vineri m-am deplasat in parc pentru a face o ridicare topografica a perimetrului in vederea schitarii unui proiect de transformare a parcului intr-un hub eco-inovativ si de cercetare, adica un spatiu salbatic, o delta in mediul urban pe care s-o folosim pentru educatie despre natura si ecologie pentru elevi, studenti, studentii ASOP, pentru proiecte comune ale ong-urilor de mediu si educatie, pentru dezbateri in natura. Cand am ajuns, ADP S2 tocmai puneau la pamant o parte importanta a vegetatiei forestiere, astupau gunoiul si cioatele cu pamant, generau terase si impingeau deseurile cu vola spre malul lacului. In teren nu era niciun specialist in horticultura, arhitectura peisajistica, silvicultura, urbanism sau orice alt specialist din domenii conexe, doar sefa de santier si muncitorii care taiau , incarcau, astupau. Arborii nu au fost inventariati, nu au fost fotografiati, nu s-a facut o fisa a vegetatiei forestiere, nu au fost marcati de Garda Forestiera cu atributii in acest sens. Au distrus solul prin tasare cu compactorul, au distrus ecosistemul prin taieerea arborilor si dislocarea terenului cu volele, au impins gunoaiele pe malul apei si toate acestea in numele igienizarii, adica a strangerii gunoaielor. Conform legii 171/2010 faptele constituie infractiune, iar conform OUG 51/2016 se confisca utilajele si mijloacele de transport cu care a fost transportat materialul lemnos", a declarat pentru HotNews.ro Berceanu, activist de mediu si consilier general USR.Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a declarat ca locul avea nevoie de igienizare, iar ADP sector 2 nu a taiat arbori sanatosi, ci doar arbori cazuti si vegetatie spontana, pentru a putea amenaja cateva alei cu pietris si a ilumina parcul."Dansul a chemat Garda de Mediu si i-au zis ca nu s-a incalcat nicio lege. Parcul este in administrarea noastra. Noi am inceput sa facem curatenie acolo pentru ca nu s-a facut nimic de 30 de ani. Erau tone de pet-uri, gunoaie. Acolo locuiau oamenii strazii, era o zona rau famata, ne-a spus Politia de crime, violuri si alte lucruri. Vineri am gasit si un cadavru acolo, Politia crede ca sunt mai multe. Lacul inca este plin de mizerie, de cauciucuri, de cutii. Ne-a spus Politia ca acolo vom gasi mai multe seifuri sparte fiindca timp de 20 de ani acolo s-au aruncat. Continuam curatenia. Neavand buget la ADP pentru acest parc, deocamdata facem lucrarile cu personalul propriu, facem niste alei din pietris si cam atat. Cine vrea sa vada adevarul, poate sa mearga in parc sa vada ce copaci au fost taiati. Au fost cateva cioturi taiatiate, vegetatie spontana si cativa copaci care au crescut pe orizonatala. Ei nu au fost niciodata acolo inainte. Au facut proiectul acela dupa ce ne-am apucat noi sa curatam parcul. Ei nici nu stiau de acel parc. Noi vrem un parc cu amenajari minime", a declarat pentru HotNews.ro viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu.Lucrarile continua in aceasta saptamana.Primarul sectorului 2, Toader Mugur Mihai, a promis in campania electorala ca va curata zona si va amenaja aici un parc. Acesta spune ca Primaria sector 2 nu s-a ocupat de parc pana acum deoarece terenul a fost in litigiu.Parcului Sticlariei are o suprafata de 60.000 mp si se afla in zona Vergului.