Colentina, Bucuresti: Parcul Motodrom si stadionul Juventus au fost castigate in instanta. Stadionul va fi retrocedat, pentru parc s-au decis masuri compensatorii

Decizia instantei poate fi atacata cu recurs de Primaria Capitalei, in 30 de zile de la comunicare. Avocatii municipalitatii inca nu au facut acest lucru, potrivit datelor publicate pe portalul instantelor de judecata.Parcul Motodrom este folosit zilnic de sute de oameni, fiind una dintre putinele oaze de verdeata din zona Colentina. Echipa Juventus Bucuresti este in liga a doua si va promova in liga I.Prin Decizia pronuntata de Tribunalul Bucuresti pe 10 aprilie 2017, Primaria Capitalei este obligata sa emita dispozitie de restituire in natura pentru urmatoarele imobile:- lotul PMB dat in folosinta gratuita Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti, in suprafata de 43.493 mp, cu exceptia suprafetei ocupate de constructiile C1 si C2;- lotul PMB in suprafata de 24.289 mp, triunghiular, adiacent terenului dat in folosinta gratuita Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti;- lotul PMB fost poligon auto in suprafata de 10.104 mp;- lotul PMB dat in folosinta SC Contact Autotransport CO SRL in suprafata de 1.697 mp;In plus, Tribunalul Bucuresti obliga primaria sa emita in termen de 30 de zile de la data pronuntarii unei hotarari dispozitie de acordare a masurilor reparatorii in pentru urmatoarele imobile:- lotul PMB concesionat catre SC Lumina Institutii de Invatamant SA in suprafata de 14.468 mp;- lotul PMB dat in folosinta catre SC Shell Romania SRL in suprafata de 1.329 mp;- lotul PMB in suprafata de 1.079 mp avand destinatia de parcare adiacenta benzinariei Shell;- lotul PMB in suprafata de 27.533 mp ocupat de blocuri, drumuri, alei si spatii verzi;- terenul in suprafata de 13.330 mp situat in strada Rascoala, numarul 9A, sectorul 2 pentru care au fost emise titluri de proprietate conform Legii 18/1991;- Lotul 2 - reprezentat de terenul in suprafa?a de 8,16 ha pe care se regaseste Parcul Motodrom.Instanta mai decide: "Obliga Municipiul Bucuresti sa inainteze catre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti notificarea formulata in temeiul Legii 10/2001 privind acordarea masurilor reparatorii pentru suprafata de teren de 10.787 mp situata in Bucuresti, strada Rascoala 1907, numarul 5, Sectorul 2. Obliga Municipiul Bucuresti sa inainteze catre SC Telekom SA notificarea formulata in temeiul Legii 10/2001 privind acordarea masurilor reparatorii pentru suprafata de teren de 2.040 mp situata in Bucuresti, soseaua Fundeni, numarul 235, Sectorul 2", se arata pe portalul instantelor de judecata. Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a declarat ca Primaria sectorului 2 va interveni in proces, la faza de recurs, pentru a se asigura ca aceste obiective sunt cat mai bine aparate."S-a facut o retrocedare in Parcul Motodrom. O doamna, pe baza unor acte ilizibile, a castigat in instanta cu Capitala, care nu stiu cum s-a aparat, 46 de hectare care cuprind Parcul Motodrom, Stadionul Juventus, o parte din zona Fundeni. Pe noi ne-au sesizat cei la la echipa Juventus care aveau in plan sa faca mai multe investitii, dar acum nu mai pot. Noi vom cere acte de la Arhivele Nationale si vrem sa intervenim in proces", a declarat Dan Cristian popescu pentru HotNews.ro.Primaria Capitalei se judeca pe aceasta speta din 2011.Reamintim ca Primaria Capitalei a pierdut in 2015 la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) procesul impotriva mostenitorilor care au revendicat terenul de circa 4 hectare din Parcul Plumbuita, decizia pronuntata anul trecut fiind definitiva si irevocabila. Terenul a fost revendicat de familia Barbulescu, care se judeca din 1999 pentru el cu Primaria Capitalei si Primaria sectorului 2.Din Parcul Titan au fost retrocedate 12 hectare, Parcul Verdi in suprafata de 5,6 hectare a fost retrocedat in totalitate, din Parcul Tineretului au fost retrocedate aproape 7 hectare, din Parcul Circului - aproape un hectar, iar in parcurile Bazilescu si Floreasca sunt solicitari de retrocedare in curs de solutionare.