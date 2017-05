Primaria Capitalei avanseaza un nou termen pentru finalizarea Pasajului de la Piata Sudului: sfarsitul lunii iulie

"Vreau sa fie clar pentru toata lumea ca acesta este ultimul termen pe care il accept! Trebuie sa intelegeti ca finalizarea acestui pasaj nu este doar o provocare pentru mine, ci si o responsabilitate pe care o avem cu totii fata de bucurestenii care locuiesc in zona sau tranziteaza intersectia de la Piata Sudului. De aceea va cer sa luati toate masurile necesare pentru a nu mai exista intarzaieri in derularea lucrarilor", a declart Gabriela Firea.Avand in vedere ca mare parte din materialele si echipamentele necesare pentru finalizarea pasajului trebuie importate, Edilul Sef a solicitat constructorului sa demareze de urgenta procedurile de comanda pentru a nu exista intarzaieri, asa cum s-a intamplat in anii trecuti la alte santiere.Gabriela Firea a informat, de asemenea, ca responsabilii Unitatii de Implementare a Proiectului din cadrul Primariei Capitalei vor monitoriza permanent lucrarile pentru a se asigura ca se respecta obligatiile asumate prin contract, iar raportarile scriptice corespund cu realitatea din teren.Reamintim ca, in acest moment, se circula prin pasajul de la Piata Sudului pe cate un fir pe sens.Constructorii Pasajului Piata Sudului au anuntat ca termen pentru finalizarea lucrarilor si reluarea in totalitate a traficului data de 30 octombrie, a anuntat recent Gabriela Firea.Lucrarile la pasaj au inceput in mai 2014, investitia ridicandu-se la 127 de milioane de lei. Constructorul este Asocierea Astaldi - Euroconstruct.Proiectul a demarat pe fonduri europene si trebuia terminat pana la finalul anului 2015. Fiindca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Ulterior, fiindca nici acest termen nu a fost respectat, pentru ca banii europeni absorbiti deja sa nu fie returnati Comisiei Europene, avand in vedere gradul de intarziere a lucrarilor, reprezentantii Municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care Municipiul Bucuresti este obligat sa finalizeze lucrarile cel tarziu pana in decembrie 2018.Pana pe 30 decembrie 2015, Primaria a absorbiit 18 milioane de lei din 83 milioane lei fonduri europene, iar dupa aceasta data nu s-au mai facut deconturi din bani europeni. Diferenta se plateste de la bugetul local.Pasajul va fi realizat pe directia Calea Vacaresti - strada Nitu Vasile si va avea o lungime de 356 metri. Potrivit autoritatilor, dupa darea in folosinta, pasajul va reduce timpii de asteptare in trafic, in zona respectiva, cu aproximativ 74%.