FOTO Cum arata noul logo al Bucurestiului, desemnat dupa descalificarea proiectului care castigase initial

In prezentarea materialului propus spre jurizare, Alexandru Mihai Nenciu sustine ca a pornit de la ideea de a crea un logo care sa condenseze, grafic si vizual, un cumul de valori reprezentative pentru bucuresteni - istorice, culturale, sportive si economice."Logo-ul creat de mine incearca sa spuna o poveste, sa reconstituie etapele unei istorii, prin reprezentarea simplificata a patru edificii-simbol ale Bucurestiului: Arcul de Triumf, Palatul CEC, Ateneul Roman si Arena Nationala. Logo-ul nu este altceva decat un vector de transmitere a identitatii colective", sustine autorul.Pentru a se evita situatii de genul celei intalnite la primul logo declarat castigator, organizatorii concursului au decis, de comun acord cu membrii juriului, ca inmanarea propriu-zisa a premiului si semnarea contractului de cesiune a drepturilor de autor sa aiba loc in termen de 7 (sapte) zile de la comunicarea publica a deciziei, spun reprezentantii Primariei Capitalei."Castigatorul va fi validat doar daca in acest interval, in care lucrarea va fi expusa public pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti si pe pagina de Facebook, nu apar sesizari pertinente privind un eventual plagiat sau similitudine cu un alt logo existent. In cazul in care decizia ramane definitiva, acest lucru va fi comunicat public pe data de 12.05.2017, moment in care vor fi publicate in mediul online toate lucrarile participante la concurs. In functie de aprecierea pe care o vor primi din partea publicului, unele dintre acestea vor primi premii simbolice pentru popularitate, iar autorii vor fi inclusi intr-o baza de date pentru a fi solicitati pentru lucrari viitoare de grafica de catre institutiile subordonate ale Primariei Capitalei", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Capitalei."Chiar daca se naste mai greu, un logo al orasului este necesar, ca element de identitate, atat pentru locuitorii sai cat si pentru cei care il viziteaza. Trebuie sa intram in randul lumii civilizate si in acest domeniu, ceea ce nu afecteaza in niciun fel prioritatile administratiei, respectiv sanatatea, invatamantul, infrastructura, mediul. Le multumesc tuturor celor care au participat la acest concurs si am convingerea ca pe viitor ne vom putea folosi de creativitatea lor in beneficiul bucurestenilor", a declarat primarul general, potrivit sursei citate.In concurs s-au inscris 230 de proiecte si au fost validate204, care au fost punctate de juriu in functie de 5 criterii: relevanta pentru tema concursului; design atractiv; originalitate (imbinarea elementelor care imbina traditia istorica a Bucurestiului cu tendintele actuale); functionalitate (vizibilitate si lizibilitate, sa fie usor recognoscibil, sa poata fi imprimat si pe suprafete mici fara sa se piarda detalii esentiale); adaptabilitate (sa permita declinarea ulterioara a unor branduri sectoriale). In perioada imediat urmatoare vor fi facute publice toate lucrarile care s-au incadrat cu succes, fie si partial, in tema concursului.Alaturi de Primarul General, din juriu au facut parte: Prof. Mircia Dumitrescu, membru corespondent al Academiei Romane, sectia de Arte, Arhitectura si Audiovizual; Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului Bucuresti; Anca Boeriu, lector la departamentul Grafica al UNARTE; Dr. Vladimir Nicula, lector la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu; Ioana Ciocan, Vicepresedinte Uniunea Artistilor Plastici; Dochita Zenoveiov, brand innovator, "INOVEO"; Bogdan Naumovici, managing partner "23 Communication Ideas"; Corina Vintan, managing partner "Links Associates"; Mirel Palada, sociolog.Alexandru Mihai Nenciu a castigat in 2012 locul III la concursului de desen cu tema "Prietenie" organizat de Romfilatelia in colaborare cu Ambasada Republicii Federale Germania in Romania.Castigatoarea concursului a fost Iftichia Georgeta Stanciu din Bucuresti, 15 ani, eleva in clasa a IX-a in cadrul Fundatiei Joyo, al carei desen a obtinut premiul I si va reprezenta imaginea unei marci postale.Pe locurile II si III s-au clasat Gabriela Ioana, 12 ani, eleva in clasa a VI-a la Scoala cu clasele I-VIII nr. 27 din Bucuresti si, respectiv, Alexandru Mihai Nenciu, un tanar de 23 de ani din Targoviste, student la Facultatea de Design din cadrul Universitatii de Arte. ( sursa

Prezentare OFICIALA Logo Bucuresti by Victor Cozmei on Scribd