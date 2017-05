Catedrala Romano-Catolica din Timisoara va fi restaurata cu fonduri europene

Proiectul are o durata de implementare de 51 de luni, iar lucrarile vor consta, in principal, in renovarea, conservarea si reabilitarea cladirii propriu-zise a catedralei (pe o suprafata totala de 1.490 mp.), a obiectivelor conexe, precum si a criptei si a pietrelor funerare ale personalitatilor care sunt inmormantate acolo.Proiectul va fi realizat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.Dupa restaurare, se estimeaza ca numarul vizitatorilor va creste cu peste o mie de turisti (de la 19.800 de vizitatori pe an inainte de interventia asupra obiectivului de patrimoniu, la 20.988 de vizitatori)."Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene constituie o prioritate absoluta a Guvernului, intrucat fondurile alocate Romaniei de Uniunea Europeana reprezinta o resursa foarte importanta pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung a economiei si societatii romanesti, precum si un element central al sustenabilitatii bugetare prin prisma caracterului nerambursabil al acestor fonduri. Prin contractul semnat astazi, vrem sa redam Catedrala Romano-Catolica timisorenilor si s-o integram in circuitul turistic national si international", a declarat Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, dupa semnarea contractului.Pana in prezent, prin Programul Operational Regional 2014-2020, au fost semnate 13 contracte de finantare, in valoare totala de 468,32 milioane de lei.