​Taxiurile stationate neregulamentar in fata mall-urilor, o mare problema de trafic. Cateva solutii pentru rezolvarea ei

Politia da amenzi, insa practic aceste zone trebuie pazite tot timpul ca sa nu se parcheze in fata fiecarui complex comercial, ceea ce este absurd. Problema s-ar rezolva simplu prin realizarea unor statii de taxi in incinta mall-urilor, unde taximetristii ar astepta civilizat, clientii ar fi multumiti ca pot lua civilizat o masina, iar traficul nu ar fi blocat.In fata AFI este o statie de taxiuri, insa aceasta este neincapatoare. Taximetristii blocheaza prima banda si chiar accesul la dreapta de pe bulevardul Vasile Milea."In fata mall-ului este o statie de taxiuri infiintata de Administratia Strazilor, cu alveola, insa numarul de taxiuri este mult mai mare decat cel care incape in alveola si forteaza nota. Solutia este sa-i amendam care nu stau in statie. De ce nu isi fac statie in incinta? Nu va pot raspunde. Daca ar vrea sa o faca in interiorul parcajului companiei care detine mall-ul, se face pe baza unui regulament intern al societatii respective. O sa incercam sa discutam si cu administratorii centrului comercial despre aceasta problema", a declarat primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, pentru HotNews.ro.In fata Mega Mall prima banda de pe Soseaua Pantelimon este tot timpul blocata de taxiuri si masini parcate neregulamentar. De multe ori taxiurile blocheaza chiar accesul in parcarea mall-ului."Nu am discutat cu proprietarii mall-urilor despre aceasta problema. Am vorbit cu ei doar ca sa ne permita sa foloseasca cetatenii parcarile pe timpul noptii. Este o idee interesanta sa amenajeze o parcare in incinta. Vom discuta cu ei, a declarat Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2.Aceeasi situatie este si in fata ParkLake. Aici situatia este dramatica deoarece bulevardul care trece prin fata mall-ului are doar doua benzi pe sens, iar daca prima banda este blocata, se blocheaza circulatia.