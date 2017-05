Centrul de Protectie a Plantelor a inceput aplicarea tratamentelor de combatere a capuselor in marile parcuri din Bucuresti

Incepand cu data de 4 ani se vor aplica tratamente in urmatoarele locatii:- Parcul Tineretului - 04.05.2017- Parcul Carol - 08.05.2017- Parcul Izvor - 08.05.2017- Sala Palatului - 08.05.2017- Zona Unirii - 08.05.2017Primarul General, Gabriela Firea, face un apel catre Primariile celor 6 sectoare ale Capitalei, precum si catre toti detinatorii/administratorii aliniamentelor stradale sa initieze astfel de tratamente, in asa fel incat sa fie obtinute rezultate optime pe toata suprafata Municipiului Bucuresti.Modul de aplicare si obligativitatea efectuarii acestor tratamente sunt reglementate de HCGMB NR. 53/ 2012. Potrivit acestui act normativ, ¬ toti detinatorii/administratorii/proprietarii de spatii verzi de utilitate publica aflate pe teritoriul municipiului Bucuresti - parcuri, gradini publice, liziere de paduri, locuri de joaca - au obligatia sa efectueze tratamente de combatere a capuselor, anual, in lunile mai-iunie si septembrie. Tratamentele se vor executa si in lunile iulie si august in cazul in care se inregistreaza ploi frecvente, precum si ori de cate ori este necesar, pana la inlaturarea focarului".Tratamentele se executa cu Fendona 15 SC si se vor repeta la un interval de 15 zile dupa finalizarea ultimului tratament. Toate produsele insecticide utilizate, atat cele pentru combaterea tantarilor cat si cele pentru combaterea capuselor, au o toxicitate redusa pentru om si animalele de companie, precum si pentru vegetatie. Tratamentele se vor repeta pana la disparitia focarelor de capuse.