FOTO Cum arata noul logo al Bucurestiului. Ti se pare reprezentativ pentru Capitala?

"Sunt bucuroasa ca am avut o participare atat de numeroasa si pot sa va spun ca misiunea juriului nu a fost deloc una usoara. Am apreciat creativitatea concurentilor si modul admirabil in care au inteles sa se implice intr-o actiune constructiva pentru orasul nostru. Din pacate pentru concurenti, la fel ca la orice alt concurs, exista un singur castigator, asa ca am decis sa oferim si cateva premii de consolare celor mai reusite propuneri pe care le vom alege tinand cont si de parerea publicului. Il felicit din toata inima pe castigator si sper ca toata lumea sa se fi convins de sinceritatea si onestitatea demersului nostru. Vor urma si alte concursuri menite sa stimuleze creativitatea bucurestenilor si nu numai!", a declarat primarul general Gabriela Firea.

Prezentare OFICIALA Logo Bucuresti by Victor Cozmei on Scribd

documente Prezentare-OFICIALA-Logo-Bucuresti-by-Narcis-Lupou (3 Mai 2017) PDF, 936KB

Potrivit castigatorului concursului, conceptul grafic propus a avut drept catalizatori diverse repere vizuale si simboluri, ancorate adanc in istoria culturala a orasului, in cultura populara universala, dar si in dezideratele administratiei locale actuale. "Am avut ca nuclee inspirationale mostenirea arhitectonica autentica a Capitalei si valentele pozitive generate de rezonanta etimologica a numelui orasului Bucuresti. Alaturarea celor patru elemente identice ca forma, dar diferite ca pozitionare, subliniaza ideea de epicentru al natiunii catre care converge Capitala", a declarat Narcis Teodor Lupou.In concurs s-au inscris 230 de proiecte, au fost validate 204, care au fost punctate de juriu in functie de 5 criterii: relevanta pentru tema concursului; design atractiv; originalitate (imbinarea elementelor care imbina traditia istorica a Bucurestiului cu tendintele actuale); functionalitate (vizibilitate si lizibilitate, sa fie usor recognoscibil, sa poata fi imprimat si pe suprafete mici fara sa se piarda detalii esentiale); adaptabilitate (sa permita declinarea ulterioara a unor branduri sectoriale). In perioada imediat urmatoare vor fi facute publice toate lucrarile care s-au incadrat cu succes, fie si partial, in tema concursului.Alaturi de primarul general, din juriu au facut parte: Prof. Mircia Dumitrescu, membru corespondent al Academiei Romane, sectia de Arte, Arhitectura si Audiovizual; Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului Bucuresti; Anca Boeriu, lector la departamentul Grafica al UNARTE; Dr. Vladimir Nicula, lector la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu; Ioana Ciocan, Vicepresedinte Uniunea Artistilor Plastici; Dochita Zenoveiov, brand innovator, "INOVEO"; Bogdan Naumovici, managing partner "23 Communication Ideas"; Corina Vintan, managing partner "Links Associates"; Mirel Palada, sociolog.