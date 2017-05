Asociatia Eco-Civica ataca in instanta hotararea Consiliului local sector 4 prin care s-a aprobat construirea unei parcari pe un spatiu verde de langa Palatul Copiilor

"Astazi am depus plangere prealabila pentru anularea hotararii de Consiliu local care stabileste indicatorii pentru parcarea de 750 de locuri din parc. Am notificat Agentia pentru protectia mediului sa nu emita alta reglementare si, separat, s-a notificat primarul sectorului 4 sa nu emita autorizatie de construire pentru investitia respectiva. Nu suntem de acord cu construirea parcarii fiindca acolo este parc. Cum sa se contruiasca o parcare in parc? Dupa ce ca trei ani ne-am judecat sa recuperam terenul, iar acolo se afla si doua terenuri particulare retrocedate, oamenii au piedut in instanta cu noi tocmai pentru ca este spatiu verde, iar acum sa vina primaria sa faca parcare. Este spatiu verde si asa trebuie sa ramana. Asta spune si Hotararea Consiliului General prin care s-a dat in administrare terenul respectiv Primariei sector 4. In cazul in care se schimba destinatia terenului, se pierde administrarea", a declart Dan Trifu, vicepresedintele Eco-Civica, pentru HotNews.ro.Consiliul local sector 4 a aprobat pe 31 martie construirea unei parcari de circa 750 de locuri pe terenul dintre Sala Polivalenta si Palatul National al Copiilor, teren care figureaza ca spatiu verde.Primarul sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat la vremea respectiva ca legea ii permite sa construiasca respectiva parcare, chiar daca terenul figureaza ca spatiu verde, deoarece parcarea este un obiectiv de utilitate publica."Din punct de vedere legal acest teren este in zona V1A, dar asta nu inseamna ca este parc. Nu este prins in registrul spatiilor verzi a Municipiului Bucuresti. Functiunea de parcaj pentru V1a este admisa. Acest spatiu se alipeste parcului Lumea Copiilor si raportat la toata suprafata se respecta coeficientul de 15% pentru spatiile verzi. Legea spatiilor verzi permite schimbarea destinatiei spatiilor verzi pentru realizarea unor lucrari de utilitate publica. Solutia propusa de noi nu e cea mai buna solutie, nu este cea mai fericita solutie, dar de undeva trebuie sa incepem. Este o nevoie uriasa de locuri de parcare in acel cartier. Nu avem alt loc unde sa punem parcarea. Nu facem alta activitate, facem o parcare. Pista de karting din Parcul Lumea Copiilor este transformata in terenuri de sport pentru copii. Copiii de la Palat vor putea folosi acele terenuri. Sunt mahnit ca nu sustineti acest proiect atat de util pentru societate", a explicat Daniel Baluta.