Primaria Capitalei a lansat concursul pentru ocuparea postului de city manager

Administratorul public ar urma sa coordoneze aparatul de specialitate al primarului, serviciile si institutiile publice de interes local si societatile comerciale care vor fi infiintate de CGMB. Acesta se va afla in subordinea directa a primarului general.De asemenea, primarul general poate delega catre administratorul public calitatea de ordonator principal de credite, dar poate indeplini si orice alte atributii specifice postului, incredintate de primar.Administratorul public va primi un salariu de baza cel putin cat al secretarului general al Primariei Capitalei si cel mult indemnizatia primarului general. Potrivit anuntului publicat pe site-ul Primariei Capitalei , candidatii trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; vechime de minim trei ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei; experienta de minim trei ani in functii de conducere; abilitati de comunicare si adaptabilitate la situatii neprevazute, capacitate de analiza si sinteza; capacitate de exprimare in cel putin o limba de circulatie internationala (cel putin nivel mediu); aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare.Criterii pentru ocuparea postului sunt: cetatenia romana sau a altor state membre UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European, precum si domiciliul in Romani; cunoasterea limbii romane, scris si vorbit; capacitate deplina de exercitiu; o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale. Nu sunt acceptati candidatii care au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie.Consiliul General al municipiului Bucuresti a aprobat pe 28 februarie infiintarea functiei de administrator public la nivelul municipiului Bucuresti.