Proiectul de lege care permite ca patrimoniul oraselor sa poata fi instrainat mai usor, adoptat de comisia de administratie publica din Senat

Daca aceasta modificare va fi adoptata, va fi mai usor pentru partidul sau coalitia care detine majoritatea in consiliul general/local (in acest moment, PSD-ALDE controleaza cele mai multe consilii locale din tara) sa concesioneze sau sa instraineze bunuri din patrimoniul oraselor. De exemplu, in Bucuresti, in Consiliul Local sector 1, coalitia PSD-ALDE are majoritate simpla, dar nu detine doua treimi, ceea ce inseamna ca opozitia poate opri proiecte care nu sunt in regula si care vizeaza patrimoniul municipalitatii.Hotararile de patrimoniu fac referire la urmatoarele tipuri de operatiuni cu bunuri si proprietati publice: transmiterea / luarea in administrare, inscrierea in domeniul privat, transmiterea in folosinta gratuita, schimburi de terenuri, concesionari, vanzari, inchirieri, exproprieri, solicitari adresate Guvernului de a transmite bunuri din administrarea statului in administrarea locala.Potrivit senatorului PSD Ioan Denes, citat de Agerpres, secretar al Comisiei de administratie, printr-un amendament adoptat in comisie si propus de Asociatia Municipiilor din Romania, adoptarea cu votul a doua treimi al consilierilor in functie se pastreaza doar pentru hotararile referitoare la vanzarea si cumpararea de imobile.Senatorul liberal Catalin Toma sustine ca PSD pregateste devalizarea patrimoniului public aflat in gestiunea administratiei locale."Astazi a fost data inca o lovitura statului de drept prin modificarea art. 45 din Legea 215/2001 ce prevedea ca hotararile privind patrimoniul sa fie adoptate cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor in functie. Pentru a detine controlul absolut, PSD a votat, cu toata impotrivirea parlamentarilor PNL, USR, UDMR, ca deciziile sa se adopte cu votul a 50%+1 din numarul consilierilor in functie. Decizia luata in Comisia de administratie din Senat, Camera decizionala in acest caz, va pune la discretia PSD gestionarea abuziva a bunului public aflat in proprietatea administratiilor locale, inclusiv in cazul Primariei Capitalei", afirma liberalul, intr-un comunicat transmis AGERPRES.Initiatorii proiectului de lege din 2014 sunt: Bodog Florian Dorel - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel - senator PSD; Coca Laurentiu-Florian - senator PSD; Constantinescu Florin - senator PSD; Cordos Alexandru - senator PSD; Durut Aurel - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Lazar Sorin-Constantin - senator PSD; Mitu Augustin-Constantin - senator PSD; Mocanu Victor - senator PSD; Moga Nicolae - senator PSD; Mohanu Nicolae - senator PSD; Nicula Vasile-Cosmin - senator PSD; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Pop Gheorghe - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Popa Florian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Saghian Gheorghe - senator PSD; Sarbu Ilie - senator PSD; Savu Daniel - senator PSD; Silistru Doina - senator PSD; Stuparu Timotei - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Valcov Darius-Bogdan - senator PSD; Voinea Florea - senator PSD. In expunerea de motive a proiectului , initiatorii motiveaza ca aceasta initiativa legislativa va stimula investitiile si va crea locuri de munca."In prezent, legislatia in vigoare prevede ca hotararile referitoare la patrimoniul unitatilor administrativ- teritoriale sa fie adoptate de catre consiliile locale si judetene cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor in functie. In nenumarate cazuri acest aspect duce la imposibilitatea de a se adopta hotarari care sa ofere companiilor nationale sin internationale ocazia de a investi si de a crea locuri de munca in beneficiul cetatenilor. De asemenea aceste situatii duc si la ingreunarea accesarii fondurilor europene. Un motiv in plus pentru necesitatea adoptarii acestei modificari este acela ca pune in dificultate constituirea majoritatii calificate de doua treimi avand in vedere migratia de la un partid la altul a membrilor", se arata in expunerea de motive semnata de Darius Valcov.



