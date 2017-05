RADET Bucuresti a inceput procedura de reorganizare si pune la dispozitia angajatilor un program de "plecari voluntare"

Programul a fost discutat si aprobat de reprezentantii Sindicatului Liber Independent RADET, sustin reprezentantii regiei."Masura face parte din procesul reorganizarii, pachetul fiind gandit cu responsabilitate sociala, incadrat contextului economic generat de procedura insolventei si cu asigurarea cadrului necesar protectiei salariatilor. Acordul are in vedere actualele conditii impuse de procedura insolventei si premisele economice pentru anul 2017, care impun adoptarea de masuri prompte pentru eficientizarea activitatii regiei, imbunatatirea eficientei operationale, precum si pentru asigurarea stabilitatii economice si a echilibrului financiar", a declarat, Florian MATEITA , reprezentant ROMINSOLV SPRL, potrivit sursei citate.Beneficiaza de aceasta oferta numai salariatii care au incheiate contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu RADET Bucuresti si care au cel putin 3 (trei) ani consecutivi vechime in cadrul institutiei inainte de data eventualei incetari a contractului individual de munca, se arata in comunicatul RADET."Dreptul de optiune apartine exclusiv angajatilor, iar cererile pentru acordarea acestor drepturi se depun pana la data de 05 mai 2017. RADET Bucuresti isi rezerva dreptul de a respinge cererile salariatilor care sunt absolut necesari pentru asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in conditii de siguranta", potrivit sursei citate.RADET Bucuresti se afla incepand cu data de 5 octombrie 2016 in insolventa.