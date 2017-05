Gabriela Firea a numit director interimar la Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor un medic veterinar din Craiova

"Incepand cu data de 16.02.2017 conducerea Autoritatii pentru Supravegherea si Protejarea Animalelor (ASPA) este asigurata de domnul Laurentiu- Viorel BADEA, medic veterinar, pentru o perioada de maxim 1 an, conform prevederilor legale. Pana la data de 01.02.2017 conducerea a fost asigurata de domnul Bogdan - Cristian TREEROIU, data la care i-a incetat detasarea, conform prevederilor legale. Primaria Municipiului Bucuresti a organizat concurs pentru ocuparea postului de director general al Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor insa in urma rezultatelor nu a putut fi desemnat un castigator ca ocupant al postului. In acest sens, Primaria Municipiului Bucuresti are in vedere organizarea unui nou concurs. Domnul Laurentiu Viorel Badea exercita temporar atributiile functiei de director general al Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, prin detasare, in conditiile Codului Muncii. Domnul Laurentiu Viorel Badea a fost detasat la ASPA de la Cabinetul medical veterinar VIOVET SRL", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro."Pentru detasarea domnului Laurentiu Viorel Badea s-a avut in vedere indeplinirea conditiilor din fisa postului, precum si pregatirea sa profesionala. Precizam ca domnul Laurentiu Viorel Badea este absolvent al Facultatii de Medicina Veterinara si al studiilor universitare de masterat Managementul cresterii animalelor; Managementul calitatii si sigurantei alimentelor", explica reprezentantii municipalitatii.ASPA gestioneaza cainii fara stapan din Bucuresti. In perioada 2013 - 2016 au fost capturati 32.933 caini maidanezi de pe strazile capitalei, 16.103 au fost adoptati si 13.187 au fost eutanasiati, potrivit datelor furnizate la inceputul anului 2016 de institutie. Eutanasierea maidanezilor a inceput dupa ce Ionut, un baiat de 4 ani, a murit dupa ce a fost muscat de caini. Se estima ca pe strazile Capitalei sunt peste 50.000 de caini.Eutanasierea maidanezilor a stranit numeroase controverse, insa cainii au disparut de pe strazile Capitalei.Mai nou, maidanezii au reinceput sa apara pe strazile capitalei, in numar mic, insa potentialul lor de ase inmulti este foarte mare, bazat pe experienta anilor trecuti.Ca Bucurestiul sa nu ajunga iar in situatia in care s-a aflat in 2013, ASPA trebuie sa ia masuri urgente pentru stoparea inmultirii cainilor si sa aplice strategia pentru bunastarea animalelor, aprobata recent de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Laurentiu Viorel Badea s-a nascut in Craiova, pe 29 septembrie 1977.- 2017.02.16 - prezent: Director General la Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor Bucuresti- 2015.09.01 - 2017.02.16: Administrator la SC VIOVET SRL din Craiova- 2015.09.01- - 2017.02.16: Doctor Veterinar la CSV GOIESTI, jud Dolj- 2015 - 2017.02.16: Administrator la SOVROM IT SOFT CONTROL SRL- 2002.11.01-2007.09.25: Electrician la SC INDA SRL din Craiova- 2002.08.23-2002.11.10: Administrator la SC VECHEA MACELARIE din Craiova- 2010-2013 Vicepresedinte-ASOCIATIA STUDENTILOR IN MEDICINA VETERINARA - BUCURESTI- 2014-prezent:Director-ASOCIATIA DE DEZ. INTERCOMUNITARA DUNARE-OLT- 2010 Membru - CENTRUL DE EXPERTIZA PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR- 2008 Membru-ASOCIATIA TINERETUL SOLIDAR- 2012-2013 MASTER (USAMV Bucuresti, 1 an Diploma de master- Managementul cresterii animalelor; managementul calitatii si sigurantei alimentelor-MO07(studii universitare de masterat, oferite comasat intr-un program unitar de studii universitare, care ofera absolventului nivelul de master)- 2007-2013 LICENTIAT Absolvent-Facultatea de Medicina Veterinara (promotia 2013), USAMV Bucuresti.- 1997-2002 LICENTIAT Absolvent Facultatea de Electrotehnica Craiova(promotia 2002) UNIVERSITATEA DIN Craiova- 1992-1996 ABSOLVENT Liceul Industrial Energetic Craiova.- invita Comisia sa asigure respectarea principiului mentionat in articolul 13 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in statele membre;- invita statele membre sa adopte strategii cuprinzatoare de gestionare a populatiei canine, care sa includa masuri cum ar fi controlul cainilor si legi impotriva cruzimii, sprijin pentru proceduri veterinare, inclusiv vaccinarea impotriva turbarii si sterilizarea, necesare pentru a controla numarul de caini nedoriti, precum si promovarea detinerii responsabile de animale de companie;- solicita Comisiei sa incurajeze statele membre sa introduca identificarea si inregistrarea obligatorie a fiecarui caine, prin sisteme compatibile la nivelul UE, pentru a evita raspandirea bolilor.