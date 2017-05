FOTO Cum arata Podul Constanta din Bucuresti, ajuns intr-o stare avansata de degradare. Cine trebuie sa-l reabiliteze si cand incep lucrarile

Mai mult, intr-un raspuns trimis la solicitarea HotNews.ro, reprezentantii CFR spun ca Primaria nu a emis autorizatia pentru reabilitarea podului deoarece se doreste marirea numarului de benzi de circulatie. Acum, CFR va face o noua expertiza si un nou proiect tehnic care sa corespunda cerintelor municipalitati. Astfel, in aceste conditii, lucrarile de reabilitare ar putea incepe cel mai devreme in 2018."Podul Constanta (de la intersectia dintre Calea Grivitei si Soseaua Chitilei), fiind un pod de cale ferata, este in administrarea Ministerului Transporturilor. In aceasta situatie PMB va trebui sa se sincronizeze cu Ministerul Transporturilor ca in cazul in care acestia vor incepe lucrarile de modernizare a podului sa fie demarate si lucrarile de reabilitare a carosabilului si a caii de rulare a tramvaielor de pe Calea Grivitei", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.CFR-ul spune ca a facut cateva lucrari de interventie, insa pentru reabilitarea podului nu a obtinut autorizatie de la Primaria Capitalei si trebuie refacut proiectul tehnic deoarece municipalitatea doreste cresterea numarului de benzi."In cadrul programului de reabilitare a tronsonului Bucuresti - Constanta s-au realizat si lucrari de interventie la suprastructura si infrastructura podului de la km 4+237 prin refacerea hidroizolatiei, a substratului caii si inlocuirea suprastructurii CF. Lucrarile prevazute prin proiect la elementele componente ale podului, nu s-au realizat deoarece nu s-a obtinut autorizatia din partea Primariei Municipiului Bucuresti, care solicita refacerea deschiderii podului si marirea numarului benzilor de circulatie rutiera. Proiectul fiind demarat nu a putut fi modificata (conform cererii reprezentantilor primariei) solutia de proiectare initiala. In acest context, mentionam faptul ca CFR SA, prin Sucursala Regionala CF Bucuresti va face demersuri pentru achizitia unui nou serviciu de expertiza si DALI (documentatie de avizare a lucrarilor interventie)", se arata in raspunsul trimis de CFR la solicitarea HotNews.ro.Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, spune ca isi doreste ca podul sa fie reabilitat deoarece primeste numeroase sesizari de la locuitori, insa nu are ce sa faca deoarece obiectivul nu este in administrarea Primariei."Reabilitarea podului Constanta se face de catre Primaria Capitalei si Ministerul Transporturilor. Avem discutii cu primarul general pentru ca este un nod foarte important de legatura intre centrul sectului si zona Bucurestii-Noi, Chitila. Este in planul nostru, dar nu tine de Primaria setor 1. Se afla in administrarea CFR si lucrarea trebuie facuta impreuna cu Primaria Capitalei, ca este artera lor. Interesul major este al meu, al sectorului, pentru ca lumea din sector pe mine ma atentioneaza. Este una dintre prioritatile noastre. Noi nu putem investi acolo, fiindca nu este al nostru", a declarat pentru HotNews.ro, Dan Tudorache, primarul sectorului 1.Consilierii USR sector 1 au facut recent o petitie online prin care cer reabilitarea podului."Podul Constanta are nevoie urgenta de reabilitare si de marirea capacitatii de trafic, atat auto, cat si pietonal si velo. (...) In prezent, pasajul rutier de sub Podul Constanta are doua linii de tramvai (una pe sens) si o banda si jumatate pentru autovehicule. Prin pasaj circula de asemenea si o linie de troleibuz, iar traficul este extrem de intens, pasajul fiind folosit de toate categoriile de autovehicule. In acest trafic circulatia pietonilor este practic imposibila deoarece trotuarul este ingust de aproximativ 50-70 cm si nu ofera absolut niciun fel de siguranta, existand pericolul permanent si real ca acestia sa fie acrosati de vehiculele din trafic. Acelasi pericol se extinde si asupra biciclistilor care trebuie sa se strecoare printre vehiculele aflate in miscare. Nu exista nicio varianta de traversare a pasajului pe la suprafata. (...)Dimineata, intre orele 7.00 si 9.00 si seara intre orele 18.00-20.00, pasajul se aglomereaza foarte mult blocand practic circulatia in zona deoarece nu poate prelua fluent numarul mare de vehicule ce au nevoie sa-l traverseze. Pe langa faptul ca, datorita subdimensionarii pentru conditiile actuale de trafic, se creeaza constant blocaje de circulatie, exista si riscul de a se produce o catastrofa in zona, datorita starii avansate de degradare in care se afla pasajul. Dat in folosinta in 1938, Podul Constanta a fost reparat o singura data in anii 80, in rest fiind doar "carpit" din cand in cand, cu toate ca a fost extrem de afectat in perioada construirii magistralei 4 de metrou, care trece doar la cativa metri de el", se arata in petitia USR sector 1 Petitia a fost semnata de circa 300 de persoane.