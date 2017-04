VIDEO Circulatia prin pasajul de la Piata Sudului, deschisa pe cate un fir in ambele sensuri

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, declara, miercuri , ca i s-a transmis, dar nu oficial, ca sambata se va putea relua circulatia pe cate un fir pe ambele sensuri prin pasajul Piata Sudului, ea sustinand ca, avand in vedere ca legislatia nu permite receptii partiale, ar fi raspunderea constructorului deschiderea partiala a traficului.Constructia Pasajului Piata Sudului a inceput in primavara anului 2014 si trebuia terminata la sfarsitul anului 2015, dar, pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Fiindca nici acest termen nu a fost respectat, reprezentantii municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care administratia este obligata sa incheie lucrarile pana in decembrie 2018.Investitia este de 28,3 milioane de euro, din care finantarea europeana este de 18,9 milioane de euro.Pasajul de la Piata Sudului va avea o lungime de 356 de metri si inaltimea de cinci metri. In plus, vor fi construite pasaje pietonale care vor face legatura cu statia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafata vor fi desfiintate.r>