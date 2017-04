Bucuresti: Consiliul General si Consiliul local sector 1 vor incheia un parteneriat pentru realizarea unui centru de transplant multi-organ in cadrul Spitalului Clinic "Sfanta Maria"

Consiliul local sector 1 se obliga sa finanteze construirea corpului de cladire care face obiectul parteneriatului, o cladire cu trei subsoluri, parter si 10 etaje. Spitalul Clinic Sfanta Maria poate asigura o parte din aparatura medicala si poate asigura incadrarea noului centru cu personal medical specializat."Spitalul acesta nu este de interes local, este de interes national, international. Expunerea de motive este vaga, este foarte greu sa votam fara sa avem informatiile necesare. Acest proiect este un proiect foarte mare, va greva bugetul sectorului 1 cu foarte multi bani, sute de milioane lei. In conditiile in care sectorul are niste datorii foarte mari, nu credem ca este oportun", a declarat Roxana Wring, consilier USB.Consilierii PNL au declarat ca voteaza proiectul.