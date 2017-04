Primariile din Bucuresti vor putea supra-impozita cu pana la 500% terenurile si cladirile lasate in paragina

Aceasta masura este prevazuta in Codul fiscal si deja a fost implementata de mai multe orase din tara."Ne dorim cu totii ca pe "obrazul" orasului sa fie cat mai putine pete si de aceea trebuie sa ne unim eforturile, cetatenii si autoritatea publica locala pentru a nu mai exista in Bucuresti terenuri sau cladiri neingrijite, paraginite, mizere. Vom aprecia si vom rasplati, asa cum am anuntat deja, eforturile bucurestenilor care ni se vor alatura in acest demers si vor contribui la infrumusetarea orasului, dar pe de alta parte vom uza de toate prerogativele legale pentru a-i sanctiona pe cei care nu-si indeplinesc obligatiile. Ca un prim pas, in aceasta directie, va propun azi un proiect de hotarare prin care imputernicim sectoarele sa aplice majorari de pana la 500% la impozitul pentru terenurile neingrijite, lasate in paragina, de pe raza acestora. Aceasta posibilitate este prevazuta in Codul Fiscal, noi doar formalizam punerea ei in aplicare. Consiliile locale vor elabora metodologia si criteriile pentru punerea in aplicare a acestei decizii. Intr-o sedinta viitoare vom veni cu o noua propunere in acest sens, prin care sa introducem un sistem de amenzi, deloc modice, pentru proprietarii care nu-si intretin fatadele cladirilor astfel incat sa aiba un aspect decent si ma refer in special la cladirile, multe dintre ele monumente istorice, care sunt pline de grafitti sau a caror tencuiala se desprinde, ceea ce dincolo de aspectul inestetic pune in pericol si trecatorii", a declarat primarul general Gabriela Firea.