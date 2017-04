Sportivii Catalina Ponor si Marian Dragulescu, medaliati cu aur la Campionatul European Gimnastica, vor primi titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti

"Am fost, la fel ca toți cei care au urmărit Campionatele Europene de gimnastică artistică desfășurate recent în țara noastră, deosebit de mândră să ascult imnul României intonat la festivitățile de premiere și de aceea vă propun să aducem și noi, un omagiu performanțelor deosebite înregistrate de doi sportivi de excepție, Cătălina Ponor și Marian Drăgulescu, prin conferirea titlurilor de Cetățeni de Onoare ai Municipiului București. Cătălina Ponor și Marian Drăgulescu nu sunt doar doi eroi cu care ne mândrim și ale căror medalii să le admirăm într-o vitrină virtuală a municipalității. Cred că cel mai important lucru este că amândoi reprezintă modele demne de urmat pentru cei tineri, repere pentru orice carieră, nu neapărat sportivă. Cătălina Ponor nu este doar una dintre cele mai medaliate sportive din România, ci și un exemplu de longevitate într-o disciplină ce părea, până nu demult, rezervată doar copilelor de până în 18-20 de ani. Dar Cătălina ne-a demonstrat că se poate face performanță și la aproape 30 de ani, dovadă în acest sens fiind titlul european pe care l-a cucerit zilele trecute, la 13 ani distanță de cele 3 medalii olimpice de aur cu care s-a întors, în 2004, de la Atena.Marian Drăgulescu este de asemenea un exemplu de longevitate. Multiplu campion european și mondial, a participat până acum la 4 olimpiade și se pregătește pentru a cincea", a declarat primarul general, Gabriela Firea.Marian Dragulescu a castigat medalia de aur in concursul la sol din cadrul Campionatelor Europene, competitia gazduita de Cluj-Napoca in perioada 19-23 aprilie. Dragulescu si-a trecut in palamares al 10-lea titlu continental, doborand astfel recordul detinut de Nadia Comaneci. Acesta a castigat si rgint la sarituri la aceasta editie a Campionatelor Europene de Gimnastica.Catalina Ponor a obtinut medalia de aur la barna, la Campionatul European de Gimnastica.