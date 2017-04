Primaria Capitalei va organiza un targ de locuri de munca pentru a-si selecta angajatii care vor lucra in cele 20 de societati pe actiuni ale municipalitatii

"Vreau sa anunt in premiera ca Primaria Generala a Capitalei va organiza, in perioada urmatoare, un targ de joburi in special pentru locurile de munca pe care le vor crea cele 20 de societati pe actiuni ale municipalitatii, care au fost aprobate recent de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In urmatoarea perioada, va fi o oferta de locuri de munca, spun eu, atractiva in Capitala", a precizat Firea, la inaugurarea a doua centre de zi pentru copii din Sectorul 3, potrivit Agerpres.Ea a adaugat ca acest targ se adreseaza deopotriva mamelor care doresc sa se intoarca la serviciu, iar locul de munca nu a fost pastrat sau poate doresc un salt in cariera."De asemenea, targul locurilor de munca se va adresa si tinerilor care nu au luat bacalaureatul si vor totusi sa lucreze in paralel cu pregatirea examenului, de asemenea si studentilor", a mentionat Firea.