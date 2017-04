Gabriela Firea: Mi s-a transmis neoficial ca sambata se va putea relua circulatia pe un fir de mers dus si unul intors prin pasajul Piata Sudului. Noi asteptam finalizarea in integralitate a acestui obiectiv

"Mi s-a transmis neoficial ca sambata se va putea relua circulatia pe un fir de mers dus si unul intors prin pasajul Piata Sudului, dar avand in vedere ca legislatia nu permite in acest moment sa se realizeze receptii partiale, practic ar fi raspunderea constructorului pentru acest acces la Pasajul Piata Sudului. Asa am inteles si eu neoficial, nu am primit niciun document in scris. Dar noi asteptam finalizarea in integralitate a acestui obiectiv, nu doar pe un fir dus si un fir intors. Mai ales ca am inteles ca in luna iunie mai au de primit doua instalatii, care dupa evaluarea pe care am facut-o ieri cu specialisti in domeniu, nu potate dura mai mult de o luna partea de implementare si finalizare a acestui proiect. Maxim ce am accepta pentru a nu rezilia contractul ar fi la mijlocul lunii iulie", a declarat primarul general la inaugurarea Centrelor de zi pentru copii "Micul Prinţ" şi "Lizuca" din sectorul 3 al Capitalei.Gabriela Firea a declarat ca saptamana aceasta a trimis catre constructor, Asocierea Astaldi - Euroconstruct, o noua scrisoare deoarece la anterioara nu a primit niciun raspuns in scris a somat ca in termen de 10 zile sa fie anuntat noul termen de finalizare a acestui obiectiv de investitii."Consider ca s-au depasit nepermis de mult aceste termene de finalizare. Cel prevazut in contractul initial era decembrie 2015. Ne aflam in aprilie 2017. Chiar si o persoana fara pregatire juridica ar putea sa-si dea seama cine a gresit in acest context. Consider ca termenul exprimat de constructor in ultima corespondenta este inacceptabil si anume 30 octombrie. Asta ar insemna sa se lucreze in ritm de melc toata vara, iar in septembrie cand va incepe scoala sa nu avem acest pasaj gata, ceea ce este de neacceptat. Am anuntat asocierea de constructori ca in cazul in care nu vor reveni asupra acestui termen mult prea indepartat si nu vor accelera ritmul lucrarilor, am inceput deja demersurile pentru rezilierea voluntara a acestuia. Ne permite atat legislatia cat si termenii contractuali. Din punctul de vedere al primarului general nu mi-as dori sa se ajunga la o reziliere, dar nu avem incotro. Daca ma intrebati care ar fi un termen rezonabil de finalizare a lucrarii, ar fi la mijlocul lunii iulie, daca si-ar asuma constructorul probabil am accepta. Astept un raspuns in scris", a explicat primarul general.Gabriela Firea a declarat ca asocierea de constructori care lucreaza la Pasajul de la Piata Sudului ar fi cerut plati suplimentare de 25 milioane de euro, iar in acest caz se afla un dosar pe rolul instantei."Noi nu avem cum sa acceptam in afara contractului in vigoare plati suplimentare care sunt de 59% din valoarea totala a contractului, circa 25 milioane de euro, sa acceptam sa platim aceste plati suplimentare cata vreme nu sunt prevazute in contract. Pentru aceasta speta avem un dosar in instanta. Daca o instanta din Romania va obliga municipalitatea sa plateasca aceste sume, cu siguranta Primaria Generala respecta legea. Nu vreau sa anticipez, dar eu nu vad cum o instanta din Romania ar putea sa dea catig de cauza unei parti dintr-un contract pentru parti destul de mari din bugetul pablic, care nu au fost prevazute initial. Nu este vorba de rea vointa a reprezentantilor Primariei, ci de imposibilitatea legala de a achita aceste facturi care nu au in spate nicio justificare si nu sunt prinse in contractul initial", a explicat primarul general.Rezilierea contractului inseamna insa organizarea unei noi licitatii, pentru desemnarea unui nou constructor. Exista si posibilitatea ca lucrarea sa fie continuata de firma proaspat infiintata a Primariei Capitalei - Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti SA. Aceasta insa deocamdata nu are personalul necesar, nici utilajele necesare unui astfel de proiect. Exista, desigur posibilitatea ca firma respectiva sa faca ea licitatie pentru alegerea unui nou constructor, insa si aici dureaza cel putin un an atribuirea contractului, fiind o achizitie pe bani publici.Firea anuntase pe 21 martie ca pasajul de la Piata Sudului urmeaza sa fie inaugurat imediat dupa sarbatorile pascale."Imi doresc ca imediat dupa sarbatorile pascale sa va invit la inaugurare. Recunosc, am o dezamagire pentru faptul ca reprezentantii constructorului, care este o asociere de firme, mi-au garantat ca in saptamana de martisor si de 8 martie mergem impreuna sa inauguram. Este o intarziere, dar care nu ni se poate imputa. Haideti sa le mai dam o sansa si imediat dupa sarbatorile pascale sa va invitam la inaugurare. Nu mai vreau sa va spun (...) in ce situatie am gasit Pasajul Piata Sudului: nu se mai lucra, acel 'Dorel' pe care il stim noi era la tot pasul. Platile nu mai erau facute din luna octombrie si, practic, am repornit motoarele si pe acest santier", a precizat edilul general, in cadrul unei declaratii acordate presei, potrivit Agerpres.In octombrie 2016, Gabriela Firea declara ca pasajul subteran Piata Sudului ar urma sa fie finalizat in primavara acestui an.Lucrarile la pasaj au inceput in mai 2014, investitia ridicandu-se la 127 de milioane de lei. Constructorul este Asocierea Astaldi - Euroconstruct.Proiectul a demarat pe fonduri europene si trebuia terminat pana la finalul anului 2015. Fiindca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Ulterior, fiindca nici acest termen nu a fost respectat, pentru ca banii europeni absorbiti deja sa nu fie returnati Comisiei Europene, avand in vedere gradul de intarziere a lucrarilor, reprezentantii Municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care Municipiul Bucuresti este obligat sa finalizeze lucrarile cel tarziu pana in decembrie 2018.Pana pe 30 decembrie 2015, Primaria a absorbiit 18 milioane de lei din 83 milioane lei fonduri europene, iar dupa aceasta data nu s-au mai facut deconturi din bani europeni. Diferenta se plateste de la bugetul local.Pasajul va fi realizat pe directia Calea Vacaresti - strada Nitu Vasile si va avea o lungime de 356 metri. Potrivit autoritatilor, dupa darea in folosinta, pasajul va reduce timpii de asteptare in trafic, in zona respectiva, cu aproximativ 74%.