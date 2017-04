Mai multe organiziatii civice cer PSD sa renunte la proiectul de lege privind gratierea si dezincriminarea conflictului de interese. Acestia ameninta cu proteste in strada

Initiativa Romania, miscare civica nascuta in noiembrie 2015 dupa tragedia din Colectiv,

Initiativa Timisoara, miscare civica formata prin asocierea a 16 organizatii neguvernamentale din Timisoara dupa adoptarea OUG 13,

Uniti Salvam Sibiu, grup civic aparut in 2013 in urma miscarilor civice din Sibiu pentru salvarea Rosiei Montane,

Oradea Civica, grup civic nascut in februarie 2017 dupa adoptarea OUG 13,

Coruptia Ucide, comunitate civica nascuta in noiembrie 2015 dupa tragedia din Colectiv,

Aradul Civic, grup civic nascut in februarie 2017 dupa adoptarea OUG 13,

Asociatia Civica pentru Transparenta si Implicare Craiova, grup civic nascut in februarie 2017 dupa adoptarea OUG 13,

Civica Iasi, organizatie neguvernamentala infiintata in decembrie 2014 pentru un Iasi mai bine guvernat si o comunitate mai implicata,

#REZISTENTA, platforma civica nascuta in urma protestelor masive impotriva coruptiei din februarie 2017.

"De la alegerile parlamentare de anul trecut si pana astazi, singura preocupare constanta a majoritatii parlamentare si a Guvernului a fost sa slabeasca independenta justitiei si mecanismele anti-coruptie. Castigarea alegerilor nu este un cec in alb pentru o atitudine discretionara a Guvernului, deraierea de la valorile democratice, dispretul fata de statul de drept si capturarea institutiilor statului de catre retele de coruptie. Dimpotriva, asaltul impotriva statului de drept este un motiv suficient de pierdere a legitimitatii de a conduce aceasta tara. Rugam romanii care au iesit in strada in februarie 2017 sa fie pregatiti pentru noi proteste in cazul in care situatia o va cere. Nevoile romanilor si ale tarii nu isi gasesc raspunsuri valide in autoritarism si coruptie, in jaf si risipa banului public, in lipsa de transparenta si iresponsabilitate guvernamentala si, cu siguranta, nu in legalizarea prin gratiere sau amnistie a hotiei generalizate la varful statului roman", se arata intr-un comunicat de presa trimis de organizatiile semnatare.In plus, organizatiile semnatare cer Presedintelui Romaniei sa nu promulge legea de modificare a Codului penal prin care s-a schimbat definitia conflictului de interese si sa o trimita la Parlament pentru reexaminare.Semnatarii demersului sunt: