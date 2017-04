Centrul de Protectie a Plantelor a inceput aplicarea tratamentelor de combatere a tantarilor in parcurile din Bucuresti

"Pe parcursul lunii aprilie si in prima parte a lunii mai vor fi aplicate tratamente doar in parcurile administrate de Municipalitate, urmand ca ulterior sa se actioneze si in celelalte parcuri si zone publice. Programul presupune aplicarea unui tratament de baza, care cuprinde doua treceri: prima trecere va fi efectuata folosind un anumit produs, urmata de o noua trecere, peste 3-8 zile, cu un produs diferit. Tratamentul de baza va fi urmat de alte 6 tratamente efectuate la intervale de timp diferite", anunta Primaria Capitalei.Tratamentele se vor executa cu produsele Fendona 15 SC si K-othrine Profi EC 250 sau Aqua K-othrine. Tratamentele de combatere a tantarilor se vor face cu 7 echipaje, dotate cu masini de tip Pik-up, prevazute cu instalatii de stropit; 5 ULV-uri prevazute cu tun de stropire si doua instalatii cu presiune pana la 10 bari, prevazute cu furtun si pistol de stropit, plus un echipaj de rezerva cu instalatie din cel de-al doilea tip, deservite de 18 salariati, potrivit sursei citate.Dupa finalizarea procedurilor de achizitie a celor 4 platforme si celor 4 utilaje ULV, se va suplimenta capacitatea de interventie si cu aceste utilaje.Program aplicare tratamente24 aprilie- Herastraul Nou, Herastraul Vechi,25 aprilie- Miorita, Parcul Bordei, Parcul Floreasca, Parcul Circului26 aprilie- Parcul Cismigiu, Axa Nord-Sud+Aliniament Dambovita+Cartier Francez27 aprilie – Herastraul Vechi, Herastraul Nou02 mai – Miorita, Parcul Circului, Parcul Bordei, Parcul Floreasca03 mai – Parcul Cismigiu, Axa N-S+Aliniament Dambovita+Cartier Francez04 mai – Parcul Tineretului,08 mai – Parcul Carol, Parcul Izvor, Sala Palatului, zona Unirii,9 mai – Parcul Tineretului,10 mai – Parcul Carol, Parcul Izvor, Sala Palatului, zona Unirii.