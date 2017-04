​ANALIZA Cat investesc in dezvoltare orasele romanesti? Comparatie intre Bucuresti si orase din vest, sud si nord

Oradea

Primaria Capitalei are in plan sa cumpere 400 de autobuze noi, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze, insa in acest moment se lucreaza la caietul de sarcini, urmeaza licitatie si cel mai probabil vor fi bugetate in 2018.





*Ciferele sunt luate din bugetele publicate pe site-urile primariilor, la sectiunea dezvoltar, sau din prezentarile oficiale facute de primariile respective, listele de investitii.De exemplu, Sibiul investeste masiv in modernizarea strazilor si bulevardelor, executia noului pod peste Cibin din zona Peco - Soseaua Alba Iulia, achizitia a 10 autobuze cu norma Euro 6, amenajarea unor platforme de gunoi, un aqua parc, modernizarea baii populare.Clujul investeste si el in modernizarea infrastructurii rutiere, achizitia a 50 de autobuze, 6 garnituri de tramvai si 10 autobuze electrice, crearea de benzi dedicate pentru transportul in comun pe axa est-vest, intre Bulevardul 21 Decembrie 1989 si Calea Motilor, finalizarea unui parking suprateran si inceperea lucrarilor de constructie la cel putin 3 noi parkinguri, amenajarea primelor 40 de platforme subterane de colectare selectiva a deseurilor menajere, extinderea capacitatii Salii Polivalente la peste 9.300 de locuri, digitalizarea institutiei.Oradea amenajeaza un nou parc, noi parcari publice, investeste in infrastructura, in spatiile pietonale, dar si in reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric.In comparatie, orasele din sudul si nord-estul tarii aloca mai putin bani pentru investitii.Craiova aloca si ea bani pentru modernizarea infrastructurii rutiere (asfaltari, reparatii strazi), investitii in sanatate, investitii in unitatile de invatamant.La Iasi, s-au alocat bani pentru achizitionarea a 75 - 80 de autobuze noi, modernizarea mai multor strazi, construirea de noi poduri si pasaje, amenajarea in spatii pietronale.Bucurestiul s-a concentrat in principal pe finalizarea marilor proiecte de infrastructura incepute, iar ca proiect nou, anul acesta vor incepe lucrarile la largirea str. Fabrica de Glucoza si va incepe amenajarea benzilor pentru biciclete. Se aloca sume importante pentru investitii in sanatate. Totusi, Bucurestiul a ramas restanta cu mari proiecte de infrastructura, anuntate inca de acum 10 ani, dar care nu au inceput, pistele pentru bicicleta, modernizarea transportului in comun, consolidarea cladirilor cu risc seismic, amenajarea de noi parcari, parcuri, o solutie pentru salvarea cladirilor monument istoric.Anul acesta se aloca pentru investitii circa 1,3 miliarde de lei. Municipalitatea aloca 55 milioane de lei pentru biserici si 30 milioane lei pentru statui. In plus, Primaria Capitalei aloca din bugetul pe anul 2017 peste 180 milioane lei celor trei institutii care organizeaza spectacole, concerte, targuri, festivaluri si alte evenimente culturale si teatrele bucurestene mai primesc inca 350 de milioane de lei.Totusi, este greu de crezut ca municipalitatea putea aloca anul acesta mai multi bani pentru investitii, deoarece etapele premergatoare ale acestora nu au fost parcurse de fosta administratie (studii de fezabilitate, caiete de sarcini, licitatii), astfel ca proiectele nu pot incepe chiar daca se aloca bani.Oradea are in 2017 un buget de 1.027.574.340 lei, cu 8% mai mare fata de anul trecut. Cheltuielile sectiunii de functionare insumeaza 780 milioane lei, iar cheltuielile de dezvoltare 246 milioane lei (24%). "Avem cel mai mare buget de investitii din ultimii ani. Vorbim de o suma de aproximativ 27 milioane de euro, o parte de cca 10 milioane de euro care provin dintr-un excedent de anul trecut, iar alta parte din cresterea veniturilor orasului. Trebuie avut in vedere ca, in anii anteriori, Oradea avea bugete de investitii care se situau undeva in jurul valorii de 10-13 milioane de euro. Datorita cresterii salariilor si cresterii numarului de angajati din Oradea, impozitul pe venitul global, pe salarii, impozitul care este colectat de catre municipiul Oradea a crescut cu 10%, adica cu 3 milioane de euro. Prin urmare, doar din aceasta sursa de venit avem o crestere importanta, care reprezinta de fapt contravaloarea unor lucrari importante care urmeaza sa se faca pentru oras. (...) De exemplu, Administratia Domeniului Public nu mai primeste din acest an, nicio subventie de la primarie, ea sustinandu-si astfel toate activitatile, incepand de la cimitir, piete, inclusiv Aquaparkul Nymphaea, din resurse proprii", a declarat Ilie Bolojan, primarul orasului, pe 29 martie, inainte de aprobarea bugetului. Bugetul orasului se va duce catre o serie de lucrari importante, o parte dintre acestea fiind deja in curs, alta parte urmand sa inceapa anul acesta.Astfel, vor fi continuate lucrarile la parcarea din strada Independentei, vor incepe lucrarile la parcarea situata pe amplasamentul de la Vointa, va incepe a III-a etapa de amenajare a Parcului Salca - unde se va avea in vedere amenajarea unei zone pentru practicarea sportului in perimetrul cuprins intre Centrul Comercial Lotus si Parcul Salca I si Parcul Salca II (terenuri de fotbal, baschet si tenis).Parcul Salca II se afla in prelungirea Parcului Salca I, in zona Lotus Market, suprafata lor totala fiind de 5,6 hectare. Lucrarile de amenajare a Parcului Salca - etapa a II-a - au fost incepute in 24 august 2015 si finalizate in iunie 2016, valoarea lucrarilor fiind de 2.350.924,81 lei fara TVA. Parcul Salca III va avea 13.000 mp si se propune amenajarea a: 3 terenuri de tenis, 2 terenuri de baschet, 1 teren de minifotbal, 3 terenuri destinate tenisului de masa, un acces carosabil cu o parcare, un foisor, 2 pergole, 3 tribune minimale, o constructie destinata rezolvarii minimale a unor grupuri sanitare, vestiare, diferentiate pe sexe, un spatiu tehnic strict necesar asigurarii utilitatilor, un mini bufet. Valoarea estimata a investitiei este de 5,5 milioane lei. O suma importanta din buget va fi destinata reabilitarii fatadelor cladirilor din centrul istoric ((Palatul Stern, Palatul Moskovits Miksa, Palatul Apollo, Vulturul Negru, str. Republicii nr. 13, Casa Poynar etc.). Totodata, vor incepe lucrarile de extindere a liniei de tramvai atat in zona giratiei Decebal - Calea Aradului, dar si pe malul stang al Paraului Peta, in spatele magazinului Auchan.De asemenea, vor continua lucrarile la drumul expres dinspre giratia de la Real (Episcopia) si vor incepe lucrarile la Podul Centenarului - in aval de Primaria Oradea. Totodata, in oras vor avea loc o serie de lucrari de extindere de utilitati atat in zonele in care orasul se dezvolta, cum e zona Ceyrat de exemplu, cat si in cartierele vechi. Lucrarile vor viza retelele de apa, de canalizare, cat si reabilitarea retelelor de termoficare. In anul 2017 vor fi asfaltate toate strazile din Cartierul Episcopia, iar apoi vor urma lucrari importante de extindere a spatiilor pietonale de pe strada Vasile Alecsandri, reabilitarea Pietei Ferdinand, extinderea trotuarului de la Magazinul Crisul.Sibiul are in 2017 un buget estimat de 712,9 milioane lei.Pentru sectiunea de functionare, bugetul alocat este de 441 milioane lei."Primaria Municipiului Sibiu, cu un buget de 224 milioane lei. Din acesti bani se finanteaza lucrarile de reparatii a strazilor cu un buget estimat de 52 de milioane lei (spre ex: Viitorului, bulevardul Corneliu Coposu, Cibinului, Raului, Metalurgistilor, Aleea Fratii Buzesti, zona Garii si zona industriala vest), semaforizarea, subventiile acordate societatii de transport public (aproximativ 30 milioane lei), precum si alte cheltuieli precum salariile, fondul de rezerva, fondul de garantare, cheltuieli cu administrarea padurilor. Pentru invatamant s-au alocat 136,8 milioane lei. Din aceasta suma cheltuielile cu personalul din invatamant reprezinta peste 100 de milioane de lei. De asemenea, peste 21 de milioane de lei vor fi alocati pentru cheltuieli materiale, printre care se numara si lucrarile de reparatii si dotarea cladirilor in care functioneaza unitati de invatamant. Cultura, cu un buget de 48,8 milioane lei. La acest capitol este inclus bugetul institutiilor culturale din subordinea Consiliului Local ¬ Teatrul National Radu Stanca, Teatrul pentru copii si Tineret Gong si Casa de Cultura a Municipiului Sibiu ¬ care insumeaza 33,37 milioane lei. Cel mai mare buget ii va fi acordat Teatrului National Radu Stanca 20,8 milioane lei. Asistenta sociala, cu un buget de 21,7 milioane lei. Bugetul serviciilor publice: Evidenta Persoanei, Directia Fiscala, Parcuri si Zonei Verzi, Gradina Zoologica, Politia Locala, Baia Populara, Administrare Cimitir, Administrare Fond Locativ, Gestionare caini fara stapan, insumeaza 25,3 milioane lei", potrivit informatiilor publicate pe site de Primaria Sibiu.Pentru investitii s-au alocat 271 milioane lei (38%).Cele mai importante lucrari sunt:- Continuarea lucrarilor incepute in 2016 pe urmatoarele strazi: Petru Maior, Laptariei, E. Teodoroiu, Ceaikovski, Munteniei, Principatele Unite si Strungului- Lucrari noi propuse pentru anul 2017: drumul vechi din Paltinis, str. Barcelona, str. Ogorului, str. Drumul Ocnei, str. Prelungirea Sacel, str. Depoului- amenajarea canalizarii pluviale pe strada Podului- Vor continua lucrarile incepute in 2016 pe strazile: Marului, Visinilor, Nucului, Prunelor, Parului, Berzelor, Salciilor, Oltului, Smigelschi, Porumbeilor, Randunelelor, General Balan, Narciselor, I. Pop Reteganu, Paltinis, Turgheniev, Balantei, Zidarilor- Vor incepe lucrarile contractate in 2016 pentru urmatoarele strazi: Anul 1907, Armoniei, Traian, Gh. Sincai, Carpatilor, Margaretelor, Laminorului, Plevnei, Ulmului, Faiantei, Zugravilor, Fagului, Fragilor, Calan- Vor incepe lucrarile pe 12 strazi pentru care procedura de achizitie e deja in curs: Dr. Corneliu Diaconovici, Lebedei, Luceafarului, Arcului, Libertatii, Spatar Milescu, Zavoi, Stavilarului, Aviatiei, Cooperatorilor, Scurta, Iazu Morii- In aceasta primavara vor fi licitate lucrarile de modernizare pentru inca 18 strazi: Talmacel (intre str. Litovoi Voda si Sacel), Orlat (intre C. Poplacii si Th. Aman), Pictor Stefan Luchian, Presaca, Ovazului, Seceratoarelor, Graului, Serbota, Piata Cluj, Luncii, Frasinului, Pinului, Cedonia, Gorunului, Muncitorilor, Ana Ipatescu, Malinului, Nita Octavian- Finalizarea lucrarilor de reparatii capitale in cartierele de blocuri Dioda, Hipodrom II/1, Hipodrom II/2- reparatia strazilor betonate din cartierul Valea Aurie: carosabilul si trotuarele pe strazile Dobarca, Fantanele, Aleea Fantanele si Aleea Sibiel, iar pe strazile Sibiel, Agarbiciu, Valea Aurie, Ludos, Poiana si Crint vor fi refacute trotuarele si parcarile- Reparatii capitale in cartierele de blocuri pentru care vor fi organizate proceduri de achizitie in 2017: cartier Hipodrom zona dintre Aleea Fratii Buzesti ¬ Calea Cisnadiei - str. N. Iorga- Proiectari pentru reparatii capitale in cartiere, lucrarile urmand sa fie contractate in anii urmatori, dintre care amintim: zona Hipodrom I (Iorga-Luptei-Milea-Rahovei-M Viteazu), zona Hipodrom III (Iorga-Ostirii-Rahovei- bdul Mihai Viteazu), cartier Turnisor, zona blocuri H Coanda - Otelarilor- Executia lucrarilor de modernizare a iluminatului public: str. Frigoriferului, partial in cartierul Strand, str. Al. Selimbar, iluminat eco-eficient in Parcul Sub Arini si in Parcul Petofi Sandor, in zona blocurilor din Resita II, zona Broscarie - Stefan cel Mare- Proiectarea pentru modernizarea iluminatului public in urmatoarele zone dintre care mentionam: str. Prelungirea Sacel, bdul V. Milea - Coposu - Alba Iulia - Calea Dumbravii, Cartier V. Aaron (partial)- Proiectarea si executia noului pod peste Cibin din zona Peco - soseaua Alba Iulia- Achizitia a 10 autobuze cu norma Euro 6- Amenajarea unor platforme de gunoi- Reabilitarea remizei din Paltinis pentru autospeciala de pompieri- Aqua Park - actualizarea proiectului si executia lucrarilor- Centrul de Conferinte si Spectacole - Teatrului National Radu Stanca i-au fost alocati 500.000 lei de lei pentru organizarea concursului de solutii necesar pentru a finaliza Planul Urbanistic Zonal- Actualizarea studiului de fezabilitate si constructia de locuinte sociale in cartierul Resita II (4 blocuri)- achizitia de echipamente pentru locurile de joaca, aparate de fitness si echipamente pentru parcul de skate boarding, precum si alte dotari pentru spatiile publice- investitii in cladirile unitatilor de invatamant 43,8 milioane lei- investitii la spitalul de pediatrie- 2,2 milioane lei- Continuarea realizarii registrului local al spatiilor verzi - 2 milioane lei- Amenajarea unei bariere fonice in parcul Strand - 120.000 lei- reabilitarea si modernizarea baii populare Sibiu - 3,52 milioane lei- investitii Gradina Zoologica - 3,14 milioane lei- Amenajarea de locuinte sociale in fostul club Ilie Pintilie - 1,39 milioane lei- Reabilitarea imobilului de pe str. Verzariei pentru amenajarea de locuinte sociale - 699.000 lei- modernizarea Stadionului Municipal - 843.000 leiCluj-Napoca are in anul 2017 un buget estimat de 1 miliard 350 de milioane de lei, cu aproximativ 16% mai mare decat cel pe anul precedent.Bugetul sectiunii functionare: 907 milioane lei;Buget investitii (dezvoltare): 443 milioane lei (32,8%);Principalele prioritati strategice ale bugetului sunt urmatoarele:1. Planificarea multianuala a proiectului conform Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca.2. Mentinerea facilitatilor privind investitiile si locurile de munca in Municipiul Cluj-Napoca.3.Sustinerea municipiului nostru ca si centru national si international de Inovare, Cercetare si IT.4. Solutii la principala provocare a orasului: decongestionarea traficului.5. Cluj-Napoca: orasul cu cel mai inalt standard de calitate a vietii in Romania.De asemenea, potrivit scrisorii adresate de catre Executivul Primariei cetatenilor municipiului, principalele prioritati pentru anul 2017 sunt urmatoarele:1. Demararea unui nou program multianual de modernizare a infrastructurii rutiere care sa cuprinda si strazile din noile extinderi ale orasului.2. Introducerea in circulatie a 8 noi troleibuze si achizitia publica a altor mijloace de transport in comun noi: 50 de autobuze, 6 garnituri de tramvai si 10 autobuze electrice.3. Crearea de benzi dedicate pentru transportul in comun pe axa est-vest, intre Bulevardul 21 Decembrie 1989 si Calea Motilor.4. Mentinerea gratuitatilor la transportul in comun pentru pensionari, studenti si elevi.5. Finalizarea unui parking suprateran si inceperea lucrarilor de constructie la cel putin 3 noi parkinguri.6. Pentru cartiere curate, se vor initia lucrarile de amenajare a primelor 40 de platforme subterane de colectare selectiva a deseurilor menajere.7. Atragerea de finantari europene pentru reabilitarea termica a cel putin 30 de noi blocuri.8. Finalizarea etapei a doua a reabilitarii Pietei Unirii si pietonalizarea laturii de vest.9. Dezvoltarea unui sistem public de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, bolnave, vulnerabile sau singure.10. Deschiderea unei crese pe str. Donath nr. 238, inceperea constructiei unei crese pe str. Gr. Alexandrescu nr. 47A si modernizarea cresei de pe Septimiu Albini nr. 91.11. Mentinerea alocarilor pentru educatie prin investitii in scoli, oferirea de burse sau programul ¬Scoala dupa scoala¬.12. Extinderea capacitatii Salii Polivalente la peste 9.300 de locuri.13. Sustinerea activitatilor culturale, sportive si religioase din municipiu cel putin la nivelul anului anterior. In anul 2017 incepem implementarea programului cultural derulat de Casa Municipala de Cultura si de Asociatia "Centrul Cultural Clujean".14. Digitalizarea activitatii administratiei. Orasul nostru va fi gazda celui mai important eveniment international in domeniul inovarii sustinut de Comisia Europeana, Conferinta "Open Innovation 2.0".15. Amenajarea a 3 noi parcuri pentru cainii cu stapan si extinderea Centrului destinat cainilor comunitari de pe strada Bobalnei.16. Realizarea unui patinoar artificial in Parcul Central "Simion Barnutiu".Craiova are in 2017 un buget de circa 600 milioane lei. Sectiunea de functionare - 515 milioane lei, iar pentru investitii - 87 milioane lei (14,36%).Craiova aloca si ea bani pentru modernizarea infrastructurii rutiere (asfaltari, reparatii strazi), investitii in sanatate, investitii in unitatile de invatamant.Orasul Iasi are in 2017 un buget estimat 667,5 milioane lei. Pentru lista obiectivelor de investitii s-au alocat 124 milioane lei (18,7%). Cele mai importante investitii:- Inceperea lucrarilor de modernizare la Splai Drept Bahlui, intre Podul de Piatra si Podul Sf. Ioan - 12 milioane lei in acest an dintr-un total necesar de 27 milioane lei.- Lucrari de modernizare in derulare la strazile Cazarmilor, Plopii fara Sot, Dealu Bucium, Iancu Bacalu, Petru Movila, Sf. Andrei, Tanasescu si Atelierului, precum si fundacurile Socola, Bucium si Paun - 13 milioane lei.- Inceperea unor lucrari noi de modernizare la artere precum strada Smardan), soseaua Barnova, strada Petre Vancea, bulevardul Primaverii, strada Mosu si strada Ogorului - 4,75 milioane lei.- Inceperea lucrarilor de modernizare a strazilor Dimitrie Cantemir si Gh. Asachi - 2,36 milioane lei.- Modernizarea (amenajarea cu pavele) a circa 60.000 metri patrati de trotuare si alei pietonale - 6,7 milioane lei. In perioada imediat urmatoare vor incepe lucrari de modernizare cu pavaj a urmatoarelor artere: strada Teodor Rascanu, stradela Silvestru, stradela Saulescu, strada Pavlov, strada Varianta Uzinei, strada Lozonschi (Closca), strada Gh. Ghibanescu, strada Parcului, strada Gradinari si Splai Bahlui Mal Stang (cele 6 blocuri turn). Valoarea totala a lucrarilor este de 1,068 milioane lei.- Construirea primului din cele trei poduri peste Bahlui in zona Cicoarei - 9 milioane lei.- Reabilitarea pasarelei metalice de la Gara Iasi - 3,98 milioane lei.- Amenajarea de parcari - 1,92 milioane lei.- Achizitionarea de parcometre: 800 mii lei.- Proiectarea unor pasaje supraterane in zona Podu Ros - 800 mii lei.- Lansarea unui program pe doi ani de reparare si modernizare a 93 de spatii de joaca pentru copii. In acest an vor incepe lucrarile de modernizare la 50 de spatii de joaca - 6 milioane lei.- Achizitia a 75 - 80 de autobuze noi - 80 milioane lei (67 milioane lei dintr-un imprumut BERD) - Modernizarea statiilor de transport in comun.- Racordarea a noi cladiri publice la sistemul centralizat de termoficare - 1 milion lei- Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare, cu finantare externa nerambursabila - 1,3 milioane de lei.- Alocarea bugetara pentru activitatile institutiilor de cultura ale municipalitatii (Ateneul, Casa de Cultura "Mihai Ursachi", Editura Junimea) - 3,8 milioane lei.- Sustinerea agendei culturale a anului 2017, Festivalul International al Educatiei, Sarbatorile Iasului si Sarbatorile de Iarna, FILIT si FITPT si cofinantarea evenimentelor organizate de Opera Nationala Romana Iasi, Teatrul National "Vasile Alecsandri", Filarmonica "Moldova" si alti operatori culturali - 6,16 milioane lei.- Sustinerea activitatea unitatilor de cult - 2 milioane lei.- Sustinerea Programului CENTENAR si realizarea Memorialul Marii Uniri la Iasi.- Continuarea investitiilor in unitatile medicale din subordinea municipalitatii: Spitalul de Recuperare si Spitalul "C. I. Parhon" - 4,75 milioane lei.- Alocarea de fonduri pentru proiecte si utilitati la viitorul Spital Regional de Urgenta de la Iasi.- Constructia de locuinte sociale noi in zona Gradinari (doua blocuri) - 9 milioane lei.- Asigurarea unui fond municipal pentru achizitia de imobile - 19 milioane lei.Primaria Capitalei are in 2017 un buget estimat de 1,1 miliarde euro. Pentru investitii s-a alocat suma de 1,3 miliarde lei (26%). Din bugetul total, 121 milioane de euro merg pentru subventia la RATB, 11 milioane de euro pentru investitii ale regiei si 7 milioane euro pentru achizitia de autobuze, tramvaie si troleibuze, 106 milioane euro pentru subventia la RADET si 19 milioane de euro investitii ale regiei, 6 milioane de euro pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic, 83 de milioane de euro pentru cele 19 spitale din subordinea Primariei si pentru cabinetele scolare medicale si stomatologice, doua milioane de euro pentru amenajarea pistelor pentru biciclete.Municipalitatea aloca 55 milioane de lei pentru biserici si 30 milioane lei pentru statui. In plus, Primaria Capitalei aloca din bugetul pe anul 2017 peste 180 milioane lei celor trei institutii care organizeaza spectacole, concerte, targuri, festivaluri si alte evenimente culturale. Mai exact, Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti are un buget propus de 59 milioane lei, ARCUB - 73 milioane lei, iar Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret (http://proedus.ro/) - 52 milioane lei. Circul si teatrele bucurestene mai primesc inca 350 de milioane de lei.Pentru marile proiecte de infrastructura aflate in lucru s-au alocat circa 80 milioane de euro: strapungere bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - 24,5 milioane lei, Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - 90 milioane lei, reabilitare Soseaua Pantelimon si parcarea park&ride - 70 milioane lei, largire str. Fabrica de Glucoza - 15 milioane lei, Pasajul Piata Sudului unde s-au acoperit cele 100 milioane lei pierdute din fonduri europene.In afara de largirea strazii Fabrica de Glucoza, anuntata inca din 2010, anul acesta nu va incepe nicio lucrare noua de infrastructura. Largirea strazii Prelungirea Ghencea, Pasajele de la intersectia Soselei Colentina cu str. Doamna Ghica si Sos. Andronache, rezolvarea conflictului de trafic de la Piata Delfinului unde se varsa Strapungerea Doamna Ghica - toate sunt proiecte asteptate in zadar de bucurestenii care tranziteaza aceste zone, unde la orele de varf traficul este de cosmar. S-a ajuns in aceasta situatie deoarece fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, nu a pregatit studii de fezabilitate si licitatii pentru aceste proiecte, ca ele sa poate fi bugetate, iar lucrarile sa inceapa.Totusi, s-au alocat mici sume pentru proiectare pentru proiectele din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana care prevede amenajarea unor spatii pietonale in centrul Bucurestiului, parcari subterane si piste pentru biciclete. Dupa pregatirea documentatiilor, municipalitatea va aplica pentru finantare europeana.